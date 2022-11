"Una ventaja que tienen las ideas es que nos inspiran", afirma Martha Lucía Maldonado. Foto: foto: AccionTV-tel 3005711082

Este año el World Business Forum Bogotá se centrará en el concepto de “Age of ideas” (la era de las ideas). En la actualidad, ¿por qué a pesar de que vivimos en un mundo tecnológico el ser humano sigue siendo indispensable?

Aunque tenemos todas unas ayudas tecnológicas -vivimos en un mundo cada vez más tecnificado e interconectado, apoyado en la robótica y en la inteligencia artificial- en todos estos tipos de tendencia que nos han cambiado nuestra manera de vivir-, las ideas de negocios no surgen como un algoritmo. Las máquinas nos pueden ayudar a hacer análisis o proyección sobre una idea o a cuantificar riesgos o posibilidades de éxito, pero definitivamente las ideas siguen siendo netamente humanas. Una ventaja que tienen las ideas es que nos elevan, nos inspiran, lo podemos ver cuando tenemos una idea motivadora para un equipo de trabajo en diferentes ámbitos: políticos, sociales y empresariales. Por eso este año, indiscutiblemente, el concepto es de Age of ideas.

¿Y cómo las ideas pueden convertirse en una fuente de inspiración para otros?

Las ideas son fuente de inspiración, porque si encuentro en alguien una idea que me conecte es mucho más fácil que me movilice (no me voy a motivar tanto con una que no me conecte). Las ideas son la mejor manera de que en el interior de una organización las personas y los equipos de trabajo se muevan. Más allá de alcanzar una meta, debemos encontrar una idea con la que todos conectemos. Por eso el concepto de los World Business Forum 2022 en los seis países en donde lo hacemos es Age of ideas, porque independientemente del país en que estemos y de la cultura que tengamos, en las organizaciones las ideas siguen siendo motivadoras, retadoras, pero sobre todo inspiradoras.

En esta séptima edición del evento estará participando como conferencista Muhammad Yunus, Premio Nobel de Paz…

Muhammad Yunus es una persona que está replanteando muchas cosas en general (no solo desde el ámbito empresarial). Es uno de los críticos sociales más agudos que existen hoy en día, quien realiza replanteamientos en economía y medio ambiente. Él considera que el capitalismo desmedido que estamos viviendo nos ha llevado a muchos fracasos de la humanidad. Plantea tres aspectos: la responsabilidad que tenemos desde lo ambiental, las empresas solidarias y una economía más sostenible que ayude a disminuir la pobreza absurda en la que vive una gran parte de la población. Es considerado el banquero de los pobres y por eso se ganó el Premio Nobel de la Paz, porque fundó un banco que se llama Grameen Bank. Entonces él, a través de microcréditos y de la creación de empresas sociales, es decir, que entendieran los problemas de las personas que viven en pobreza y generaran un proyecto productivo que las ayudara a salir de esa situación, logró que mucha gente saliera de la pobreza.

¿Cómo seleccionan a los conferencistas que participan cada año?

Este es un trabajo que se hace desde un equipo de contenido que está en Nueva York. Ellos estudian durante todo un año sobre qué se les quiere hablar a los líderes del mundo. Lo primero que se define es el concepto, por ejemplo, para este año, Age of ideas. Luego de eso se definen unos macrotemas ligados al management: liderazgo, innovación, emprendimiento, sostenibilidad, creatividad, etc. Después, lo que se hace desde el equipo de contenido es buscar cuáles son esos grandes referentes empresariales que están hablando sobre esos temas, que pueden apoyar y fortalecer el concepto de Age of ideas. Wobi busca a personas que vengan del mundo del negocio, que tengan una experiencia y hayan hecho un cambio importante, relevante o disruptivo dentro de una organización, pero también gente que venga del mundo académico (tenemos un relacionamiento estrecho con grandes escuelas de negocios del mundo).

¿Y por qué mezclar esos dos mundos: académico y de negocios?

Las personas que vienen del mundo académico en su gran mayoría son consultores de empresas y tienen una doble visión sobre lo que está sucediendo en el mundo de los negocios. Son también grandes investigadores: se dedican a hacer investigación social en torno al mundo empresarial. Son personas que deciden, por ejemplo, lanzar un libro, pero no basados en su propia experiencia como presidentes de una organización, sino que empiezan a observar alguna tendencia específica en el mundo del negocio y se dedican a investigarla y analizarla. Hemos traído a personajes como Steve Wozniak, cofundador de Apple, que han hecho desde una compañía algo disruptivo y cambiante.

El World Business Forum también es un evento de “networking”. ¿Cómo beneficia esto a las empresas?

Nosotros tenemos catalogado el World Business Forum en todos los países como un evento de inspiración y networking. Buscamos que la gente se inspire a hacer las cosas de una manera diferente (siempre hemos dicho que nos damos por bien servidos si a raíz de este evento una persona se va con una idea de hacer algo diferente en su compañía y logre con ello mejorarla). Este es un evento de networking porque reúne a presidentes, directivos y gerentes de todas las industrias de distintas áreas (no está dirigido solo a las industrias del transporte, farmacéutica, financiera, etc., o a personas que vengan del mundo del markenting, de recursos humanos y logística). Es un evento de management, de inspiración, de hacer las cosas diferentes, sin importar el área en que esté. Un alto ejecutivo de una organización en el World Business Forum se encuentra con sus pares, desde el vicepresidente de mercadeo de su competencia hasta personas con las que ha querido tener algún contacto o relacionamiento comercial y hasta ese momento no lo había logrado, o a sus clientes.

Son ocho macrotemas en los que se centran este año: sostenibilidad, liderazgo, innovación, equipos de alto rendimiento, self management, gestión de personas, marketing y ventas, y diversidad y talento. ¿Por qué?

De alguna manera todos estos macrotemas impactan en el desarrollo de un liderazgo positivo, asertivo, disruptivos y que se apoyan en el concepto de Age of ideas.

Wobi fue fundado en 1988, pero llegó a Colombia solo hasta 2015. ¿Cuáles han sido sus principales aportes al país?

Efectivamente, la compañía se fundó en 1988 por unos socios brasileños-argentinos. En ese momento se llamaba HSM (las siglas de los apellidos de los fundadores). En 2015 tuvo un rebranding que es Wobi, fue en ese año que llegó a Colombia. Cuando entró al país ya había un posicionamiento y reconocimiento del sector empresarial del evento que nosotros hacemos. El principal aporte que les hemos dado a los empresarios en Colombia es tener de manera local uno de los eventos de manegement y de alta gerencia de mayor reconocimiento mundial.