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Mariana Enríquez: en la literatura fantástica “tenés que entregarte al juego y se acabó”

En esta entrevista, publicada en colaboración con Tinta club del libro*, la autora argentina habló sobre sus concepciones de lo fantástico y uno de sus autores favoritos del momento.

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Sandra Pulido Urrea
26 de marzo de 2026 - 02:30 a. m.
La autora argentina Mariana Enríquez recomendó el libro "El ojo de Goliat", de Diego Muzzio, para Tinta club del libro.
La autora argentina Mariana Enríquez recomendó el libro "El ojo de Goliat", de Diego Muzzio, para Tinta club del libro.
Foto: EFE - ELVIS GONZALEZ

Autores como Borges o Bioy Casares afirmaban que lo fantástico era coetáneo a la literatura, parece ser un rasgo mismo de la literatura, ¿está de acuerdo?

Bueno, sí, es toda inventada. Incluso el realismo y el periodismo narrativo, yo que hago eso, porque la forma, el punto de vista en el que contás una historia hace que no se parezca a la realidad, es lenguaje y cuando pasa al lenguaje se convierte en otro artefacto. Por eso, negativamente, también es tan fácil que te creas algo. Porque estás tan acostumbrado a la narrativa como una mentira creíble, que cuando te lo cuentan en el periodismo uno duda mucho en si es real o no. Ese límite, ese juego con la realidad de la literatura, hace que toda...

Por Sandra Pulido Urrea

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