Mariana Enríquez: en la literatura fantástica “tenés que entregarte al juego y se acabó”

La autora argentina Mariana Enríquez recomendó el libro "El ojo de Goliat", de Diego Muzzio, para Tinta club del libro. Foto: EFE - ELVIS GONZALEZ

Autores como Borges o Bioy Casares afirmaban que lo fantástico era coetáneo a la literatura, parece ser un rasgo mismo de la literatura, ¿está de acuerdo?

Bueno, sí, es toda inventada. Incluso el realismo y el periodismo narrativo, yo que hago eso, porque la forma, el punto de vista en el que contás una historia hace que no se parezca a la realidad, es lenguaje y cuando pasa al lenguaje se convierte en otro artefacto. Por eso, negativamente, también es tan fácil que te creas algo. Porque estás tan acostumbrado a la narrativa como una mentira creíble, que cuando te lo cuentan en el periodismo uno duda mucho en si es real o no. Ese límite, ese juego con la realidad de la literatura, hace que toda...