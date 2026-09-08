Lucía Donadío: “Siempre escribimos a partir de una ausencia”

Foto: Portada de "Hacedme un duelo de labores y esperanzas"

Hay quienes parecen tener la poesía en la esencia de su ser. Lucía Donadío es una de esas personas. Su pausa y tono al hablar dan la impresión de que todo el tiempo está declamando, de que su forma de comunicarse y de relacionarse con el mundo es a partir de palabras y de un ritmo que solo la poesía otorga.

El libro “Hacedme un duelo de labores y esperanzas”, que publicó el año pasado por los cinco años de la muerte de su hijo Camilo Duque Donadío, lo presentó en el marco de la Feria del Libro de Bucaramanga. Allí habló con Idania Ortíz sobre...