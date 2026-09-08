Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lucía Donadío: “Siempre escribimos a partir de una ausencia”

La escritora y poeta cucuteña, editora de Sílaba, habló de “Hacedme un duelo de labores y esperanzas”, libro que rinde homenaje a Camilo Duque Donadío, su hijo, que falleció en un accidente de Kayak en 2020.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
08 de septiembre de 2026 - 07:45 p. m.
Lucía Donadío: “Siempre escribimos a partir de una ausencia”
Foto: Portada de "Hacedme un duelo de labores y esperanzas"

Hay quienes parecen tener la poesía en la esencia de su ser. Lucía Donadío es una de esas personas. Su pausa y tono al hablar dan la impresión de que todo el tiempo está declamando, de que su forma de comunicarse y de relacionarse con el mundo es a partir de palabras y de un ritmo que solo la poesía otorga.

El libro “Hacedme un duelo de labores y esperanzas”, que publicó el año pasado por los cinco años de la muerte de su hijo Camilo Duque Donadío, lo presentó en el marco de la Feria del Libro de Bucaramanga. Allí habló con Idania Ortíz sobre...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Lucía Donadío

Sílaba

Hacedme un duelo de labores y esperanzas

Literatura

Feria del Libro de Bucaramanga

ULibro

Push Todos

Poesía

 

Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 19 minutos
Lucía, un gran abrazo.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.