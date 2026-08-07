La espiral de decadencia de la segunda temporada de “Cien años de soledad”

El gran final de "Cien años de soledad" se estrenará el 26 de agosto. Foto: Netflix

Hace dos años, cuando los rumores de una adaptación televisiva de “Cien años de soledad” estaban a punto de convertirse en realidad, muchos amantes de la literatura de Gabriel García Márquez expresaron su preocupación por lo que consideraban una afrenta contra la voluntad del fallecido escritor. Se recordó que él mismo se había negado a materializar un proyecto como este por las limitaciones que una producción audiovisual podría imponer sobre su obra y se aseveró, con justas razones, que lo que llegase a la pantalla jamás podría acercarse a...