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La espiral de decadencia de la segunda temporada de “Cien años de soledad”

Esta semana llegó a Netflix la segunda parte de la serie basada en la novela cumbre de Gabriel García Márquez. Varios miembros del equipo de producción, incluidos los directores Laura Mora y Carlos Moreno, contaron más detalles sobre cómo se hizo esta adaptación y los retos que implicó darle un cierre a la historia de la familia Buendía.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
07 de agosto de 2026 - 02:44 p. m.
El gran final de "Cien años de soledad" se estrenará el 26 de agosto.
El gran final de "Cien años de soledad" se estrenará el 26 de agosto.
Foto: Netflix

Hace dos años, cuando los rumores de una adaptación televisiva de “Cien años de soledad” estaban a punto de convertirse en realidad, muchos amantes de la literatura de Gabriel García Márquez expresaron su preocupación por lo que consideraban una afrenta contra la voluntad del fallecido escritor. Se recordó que él mismo se había negado a materializar un proyecto como este por las limitaciones que una producción audiovisual podría imponer sobre su obra y se aseveró, con justas razones, que lo que llegase a la pantalla jamás podría acercarse a...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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Laura Mora

Carlos Moreno

 

EDUARDO BENAVIDES LEGARDA(72582)Hace 1 hora
Para qué gastar tanta plata en algo que jamás ni siquiera se acercará a la obra de GARCIA MARQUEZ. Verla sería contaminar la belleza del libro original.
Epicar(du7sp)Hace 12 horas
Se reaviva y fortalece la era macondiana en Colombia: atrapados en nuestra repetida violencia cargada de muerte, alimentada por las viejas rencillas y odios. Haciendo gala de una incapacidad absoluta de conectar con nuestros congéneres y caminando como los Buendía hacia la distopía que hoy, agosto de 7 de 2026, se entronizó para dar cumplimiento al rezo de la última línea de la novela cumbre de GGM: “las estirpes condenadas a este aislamiento no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Epicar(du7sp)Hace 12 horas
En esta temporada hace su aparición la fatídica United Fruit Co, antesala de la bárbara masacre bananera de diciembre de 1928. La serie no miente, pagos con bonos para comprar en el comisariato gringo, impunidad y arrodillamiento. Como lo había dicho Bolívar: "Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. Hoy 7 de agosto de 2026, una vez más, después de más de 200 años, entramos nuevamente en zona macondo y de arrodillamiento.
Epicar(du7sp)Hace 12 horas
En esta temporada hace su aparición la fatídica United Fruit Co, antesala de la bárbara masacre bananera de diciembre de 1928. La serie no miente, pagos con bonos para comprar en el comisariato gringo, impunidad y arrodillamiento. Como lo había dicho Bolívar: "Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. Hoy 7 de agosto de 2026, una vez más, después de más de 200 años, entramos nuevamente en zona macondo y de arrodillamiento.
Edgar Alberto Dueñas Uribe(p5sgd)Hace 15 horas
Como simple y modesto lector pero como un empedernido admirador de Gabo, ha sido descomunal la tarea la de recrear uno a uno los ambientes y las locaciones descritas con la magica pluma del nobel, personajes y situaciones descritas con la precision quirurgica y magistral de un escritor que no dejaba nada al azar, narrandonos como solo él sabia contar, organizando cada palabra para no dejar coja una frase que de manera magica, termina llevando de la mano a cualquier desprevenido lector.
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