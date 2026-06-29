La eternidad de Jorge Luis Borges

El tiempo fue una de las obsesiones literarias y filosóficas de Jorge Luis Borges. Foto: Eder Rodríguez

“El tiempo es la sustancia de que estoy hecho”. Esta podría ser una de las frases más célebres de Jorge Luis Borges en general, pero especialmente si hablamos de una de sus obsesiones. La frase sigue: “El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges”. Esta cita aparece en el ensayo “Nueva refutación del tiempo”, en el que reconoce que a lo largo de su vida presintió...