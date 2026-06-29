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La eternidad de Jorge Luis Borges

Tras 40 años de su muerte, exploramos la importancia del tiempo y la obsesión que tuvo con este concepto el escritor argentino.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
29 de junio de 2026 - 05:00 p. m.
El tiempo fue una de las obsesiones literarias y filosóficas de Jorge Luis Borges.
El tiempo fue una de las obsesiones literarias y filosóficas de Jorge Luis Borges.
Foto: Eder Rodríguez

“El tiempo es la sustancia de que estoy hecho”. Esta podría ser una de las frases más célebres de Jorge Luis Borges en general, pero especialmente si hablamos de una de sus obsesiones. La frase sigue: “El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges”. Esta cita aparece en el ensayo “Nueva refutación del tiempo”, en el que reconoce que a lo largo de su vida presintió...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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