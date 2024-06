La exposición del artista colombiano Aníbal Vallejo en Houston

Aníbal Vallejo (1975) frente a una de sus obras pictóricas. Foto: Archivo Particular

Informa la influyente galería Art of the World Gallery de Houston, Texas, que la recién inaugurada exposición individual de Aníbal Vallejo, The Figure Unraveled, explora la interacción entre la figuración y la abstracción en el arte. “Cada lienzo es un campo de experimentación donde las figuras emergen desde el subconsciente, liberadas de la representación convencional. Estas figuras, dinámicas y en evolución, se mantienen unidas en un equilibrio delicado de pinceladas e hilos, sobre fondos abstractos que sugieren historias y emociones”.

Destaca: “No poseen una identidad fija, sino que son un collage de experiencias humanas que invitan al espectador a interpretar y descubrir verdades ocultas. La serie, identificada por números en lugar de títulos, es una meditación sobre la existencia y la belleza de la imperfección”. Califica las obras del artista colombiano, nacido en 1975 en Medellín, como parte de “una narrativa intrigante… un ámbito donde el diálogo entre composición y creación evoluciona dinámicamente”.

Ven un arte “liberado de las limitaciones de representación convencional, invitando a la interpretación e introspección. La mano del artista guía este proceso, tejiendo hilos de la experiencia personal, dando forma a la narrativa con cada trazo”.

No se trata de una mirada estática, sino de la representación de “seres dinámicos y en evolución al borde de la transformación. Están al borde de la disolución, amenazados por la naturaleza efímera de la existencia. Y, sin embargo, se mantienen unidos por el delicado equilibrio de pinceladas e hilos, manteniendo su integridad en medio del caos”. Los abstractos proporcionan un telón de fondo para la escena que se desarrolla, insinuando historias no contadas y emociones no expresadas. Por eso consideran que The Figure Unraveled no es simplemente una serie de pinturas; “Es una meditación sobre la naturaleza de la existencia”.

Sobre la carrera de Aníbal Vallejo destacan su formación en el Colegio Colombiano de Diseño y la Universidad de Antioquia, y un perfil marcado por la innovación y la introspección. También sus exposiciones en ferias y galerías de París, Nueva York, Miami, Copenhague, Milán, Estambul, Singapur, Bogotá y Lima, entre otras ciudades.

Piezas suyas forman parte de la Colección de Arte permanente del Museo de Arte del Banco de la República Miguel Urrutia (MAMU), en Bogotá, el Museo de Arte Moderno Arte de Medellín (MAMM) y el Museo de Antioquia.

La mejor definición de la obra de Aníbal Vallejo la publicó el Lamono Magazine de Barcelona en su especial de octubre pasado sobre lo “políticamente INcorrecto”: en el mundo del arte joven escogió al colombiano como especialista en “bordar sátiras”.