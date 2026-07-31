La exposición que recupera las voces de las madres de falsos positivos 

La exposición estará abierta hasta el próximo 5 de agosto.
Foto: Cortesía MAFAPO
A una la rodean ocho flores; a otro lo enmarca una canoa de pesca a sus espaldas, como si no pudiera contarse su historia sin ella; a un tercero lo abraza el salmo 23 de la Biblia, verso por verso, en letra pequeña y apretada. Son los retratos en madera de Enerida Grimaldo, Yerson Ceballos y Didier Durán que forman parte de las catorce xilografías que abren la exposición “6402+ Razones para no olvidar”, pensada como un refugio para la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Colombia.
Cada uno lleva un pedazo de lo que fue...
Por Natalia Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria.@ortegarnatalianortega@elespectador.com
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