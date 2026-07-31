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La exposición que recupera las voces de las madres de falsos positivos 

La muestra es el resultado de tres años de trabajo de cocreación entre las madres de Soacha, artistas e investigadores, y anticipa el parque memorial 6402+ Razones para no olvidar, que esperan abrir en 2027 en medio de la incertidumbre política por el cambio de gobierno.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
31 de julio de 2026 - 12:19 p. m.
La exposición estará abierta hasta el próximo 5 de agosto.
La exposición estará abierta hasta el próximo 5 de agosto.
Foto: Cortesía MAFAPO

A una la rodean ocho flores; a otro lo enmarca una canoa de pesca a sus espaldas, como si no pudiera contarse su historia sin ella; a un tercero lo abraza el salmo 23 de la Biblia, verso por verso, en letra pequeña y apretada. Son los retratos en madera de Enerida Grimaldo, Yerson Ceballos y Didier Durán que forman parte de las catorce xilografías que abren la exposición “6402+ Razones para no olvidar”, pensada como un refugio para la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Colombia. 

Cada uno lleva un pedazo de lo que fue...

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria.@ortegarnatalianortega@elespectador.com
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