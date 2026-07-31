La exposición que recupera las voces de las madres de falsos positivos 

La exposición estará abierta hasta el próximo 5 de agosto. Foto: Cortesía MAFAPO

A una la rodean ocho flores; a otro lo enmarca una canoa de pesca a sus espaldas, como si no pudiera contarse su historia sin ella; a un tercero lo abraza el salmo 23 de la Biblia, verso por verso, en letra pequeña y apretada. Son los retratos en madera de Enerida Grimaldo, Yerson Ceballos y Didier Durán que forman parte de las catorce xilografías que abren la exposición “6402+ Razones para no olvidar”, pensada como un refugio para la memoria de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de Colombia.

Cada uno lleva un pedazo de lo que fue...