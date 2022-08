Jose Leonardo Valencia: “La felicidad nos enseña sobre la gestión del tiempo”

Según Jose Leonardo Valencia, parte del éxito de la Fundación Universitaria Areandina ha sido la recuperación de la esencia humana a partir de la innovación. Foto: Archivo particular

La universidad que usted dirige fue reconocida como la institución educativa con la cultura más innovadora del país, pero ¿eso qué significa?, ¿qué es cultura innovadora?

Somos la organización con la cultura más innovadora de Colombia de acuerdo con Great Culture to Innovate sobre 116 empresas de alto rendimiento participantes. Tener cultura innovadora significa que creemos en el valor de lo humano y la diversidad a través del desarrollo de todas aquellas competencias que se centran en el ser, en el pensar y en el sentir, para lo cual contamos con herramientas que potencian y fortalecen el crecimiento de nuestros colaboradores.

Con respecto a este tema, ¿por qué diría que la Areandina se destaca de las demás universidades?, ¿qué están haciendo que las demás no?

A partir de mi experiencia como rector nacional de Areandina puedo decir que somos una comunidad donde prevalece el liderazgo colectivo. Contamos con elementos que han permeado cada parte de nuestro día a día hasta convertirse en nuestro ADN. Por ejemplo, nuestra filosofía está basada en la búsqueda de la felicidad individual y colectiva y contamos con un sello transformador que tiene la innovación como motor. Entendemos estos tiempos que nos retan cada día a ser más humanos, inmersos en la evolución de los algoritmos y la inteligencia artificial de una cuarta y quinta revolución industrial.

Usted dice que “las personas siempre han sido el foco” de la universidad, pero ¿en qué sentido? Además, ¿por qué esto es importante?, ¿cuáles son los valores de que esto ocurra así?

Areandina cuenta con herramientas que le permiten desarrollar planes de transformación e impactar en las personas en un entorno de bienestar integral para toda la comunidad. En este proceso de formación de buenos seres humanos nos conectamos con aquello que nos apasiona y lo unimos con nuestra capacidad de servir. Esto nos ha permitido potenciar la satisfacción de nuestra vida y trabajar desde la felicidad y no por ella, de este modo nos damos cuenta de que la felicidad atrae el éxito y no al contrario.

¿Qué significa que Areandina contemple la felicidad, las competencias del ser y las habilidades tecnológicas?

Formar líderes integrales a través de procesos de vanguardia permite un balance entre las competencias blandas y las habilidades tecnológicas. Parte del éxito de Areandina ha sido la recuperación de la esencia humana a partir de la innovación. Centrándome en la felicidad, puedo decir que las personas felices son más exitosas, ya que trabajan desde una mentalidad de crecimiento, de colaboración, siendo más productivos y eficientes en sus diversos roles. En este proceso cultivamos actitudes como la empatía, la escucha profunda, la comunicación asertiva, resiliencia y trabajo en equipo.

¿Por qué le interesa tanto este estado de ánimo?, ¿cómo llegó a la conclusión de que era una forma de “recuperar la esencia humana” a través del trabajo?

La felicidad nos permite potenciar lo mejor del ser, cambia los paradigmas sobre el éxito como una meta lejana y las narrativas con las que crecimos. La felicidad nos enseña sobre la gestión del tiempo, cuando logramos invertirlo en proyectos, personas y experiencias significativas.

Para usted, Martin Seligman, psicólogo y escritor estadounidense, ha sido fundamental, ¿por qué?

Martin Seligman habla sobre la vida significativa, por medio de la cual reconocemos y potenciamos nuestras fortalezas de carácter, las ponemos al servicio de los demás y nutrimos todas las áreas de nuestra vida para poder así disfrutar de ella plenamente, con total bienestar.

En su perfil se lee que todos los docentes y estudiantes tienen su número de teléfono. Que este hecho tiene que ver con la relación fluida que tiene con la comunidad universitaria, pero ¿por qué? ¿Qué opina, por ejemplo, de la distancia que muchos directivos defienden con respecto a los estudiantes y hasta sus colaboradores como una forma de garantizar las jerarquías y proteger las relaciones laborales…

Confieso que no me gusta que me digan rector, me gusta que me llamen por mi nombre y esto denota el talante de nuestra comunidad, de cercanía, confianza y servicio. Trabajo 24/7 en mi pasión que es Areandina, creo firmemente en el liderazgo colectivo y cuando te apasiona lo que haces te entregas por completo por el bienestar de todos, por desarrollarnos y crecer conjuntamente y por potenciar la labor de formar a personas que se vean impactadas positivamente. Ustedes dicen que han trabajado en este aspecto desde la formación en las aulas, hasta las acciones cotidianas del campus universitario. Por favor, hablemos de esas acciones cotidianas, ¿cuáles son?, ¿por qué han funcionado?

Areandina es la universidad del humanismo digital, cuando hablamos de lo más innovador en cultura nos referimos a la manera en que nuestra gente se desarrolla, comunica y articula en la institución, donde la gente es protagonista de lo que la universidad hace, donde se sienten abrigados y protegidos.

“El liderazgo individual pasó de moda”. Hablemos de esa frase…

Los comportamientos individualistas como el ego se han venido revaluando y la pandemia también ayudó para que eso fuera cambiando a un mundo más empático, con liderazgo colectivo, colaborativo y solidario. El liderazgo individual pasó de moda y la innovación requiere de un mundo donde prevalezca la colectividad con el propósito de extender e impactar vidas.

¿Qué son las competencias blandas y por qué son útiles en el trabajo administrativo?

Las competencias blandas plantean aspectos como el liderazgo positivo y colectivo, la cocreación, la empatía, la adaptación y la resiliencia, entre otros aspectos que son coherentes con la realidad del mundo globalizado, competitivo, tecnológico y digital.