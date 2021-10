La fiesta del cine de Bogotá

A Andrés Bayona, director del Bogotá International Film Festival, le apasiona hablar de las películas que logró conseguir para la edición 2021 de este festival. No de cuántas son, ni cuántos países participarán, ni qué porcentaje de directores mujeres u hombres o extranjeros estarán, ni si los filmes son europeos o latinoamericanos. Antes de inaugurar este festival tuvo que atender estos números y sopesar estas cifras, y comprender que eran importantes para el resultado, ahora solo quiere explicar por qué cada sección y película de la programación son importantes.

“Me emociona haber reconocido una realidad que, en principio, no es positiva, y es que en Colombia nos fijamos en las películas cuando se estrenan o ganan por fuera, pero esas mismas producciones se están estrenando aquí, y este festival es uno de los lugares en los que eso pasa, así que desde hoy Bogotá está de fiesta. Me emociona que las personas puedan descubrir que en Colombia, en las pantallas de Maloka, Cinemanía y la Cinemateca, se están proyectando trabajos maravillosos. Hay cine de una calidad inmensa para esta edición, así que mi invitación es a que las personas entren a ver las películas y si, tal vez alguna no les gustara, pero nunca saldrán iguales a como entraron. Sus transformaciones están garantizadas, así a primera vista o a nivel consciente ni lo noten”, dice Bayona, que habló sobre las novedades del Biff 2021.

Le invitamos a leer: Andrés Bayona y las virtudes de la terquedad

Entre los cambios para esta edición del festival están los cine-conciertos: generalmente, estos eventos se llevan a cabo en el Teatro Mayor, pero este año se replicarán en el teatro El Ensueño, ubicado en Ciudad Bolívar. La Filarmónica, con el cine silente de L’inhumaine, una película que llegará a Colombia con apoyo de la Embajada de Francia, se presentará el miércoles 13 de octubre en el Teatro Mayor, el sábado 16 en El Ensueño y el sábado 23 en el Teatro Metropolitano de Medellín con una orquesta local, otra novedad del Biff 2021: es la primera vez que este festival se sale de sus fronteras geográficas, además de que se exhibirán dos películas en el Museo de Arte Moderno.

“Hacer un cine concierto en el teatro El Ensueño, para mí tiene unas acepciones de ciudad muy importantes: ya no será la cultura allá y nada acá, ya no habrá cultura solamente en los lugares de costumbre. Así vayan dos personas ahora, estoy seguro de que en 10 años podré llenar la sala”, agregó Bayona.

Otra novedad será la sección “Clases de lucha”, en las que además de las batallas con las circunstancias del mundo: economía, crisis ambiental, gobiernos dictatoriales, violencia, etc., habrá películas sobre las luchas personales, las más íntimas. Bayona aclara que esta sección se abre porque “no hay una camisa de fuerza y no pretendemos tener temas que se sostengan eternamente, porque sí”, pero que sí hubo una decisión curatorial sobre filmes que tuvieran que ver con encierro o cuarentenas o aislamiento: no entraron.

Le sugerimos leer Como si las montañas hablaran

Está gratamente sorprendido con las producciones colombianas, que considera que para esta edición tienen una calidad excepcionalmente alta. Y pone el ejemplo de Del otro lado, el documental realizado por Iván Guarnizo que cuenta la historia del secuestro de su mamá, quien murió poco tiempo después de ser liberada. Antes de su deceso, su madre contó que hubo un carcelero, un guerrillero que la vigiló durante su cautiverio, pero la cuidó con esmero. Que no la maltrató y que desobedeció órdenes para protegerla. Guarnizo buscó a este hombre y lo encontró, y esta película termina hablando, desde una circunstancia poco usual, sobre el perdón y la importancia de la disposición para entender las realidades del otro: sus razones y porqués.Sobre este documental habrá una charla el próximo 11 octubre a las 11:30 de la mañana en la Cinemateca Distrital, entre Guarnizo, el exguerrillero y Juan Manuel Santos, encargado de la moderación.

Esta película es parte de la sección “Colombia viva”, en la que también se encuentra Síndrome de los quietos, un corto de León Siminiani que, como cuenta Bayona, recrea el último retrato de la genialidad de Luis Ospina. “En el Biff no suele haber cortos, pero este es un homenaje a quien, realmente, fue Ospina”.

Las secciones del festival

En “Colombia viva” se alojan las películas colombianas Espíritu joven, columna vertebral del festival. En Masters estarán los directores reconocidos que ya cuentan con más de una película, y en Fantasmas del pasado se proyectará lo que, en el cine, viene detrás de nuestro tiempo, de nuestro presente. Clases de lucha será, sobre todo, acerca de nuestras batallas personales, y la Retrospectiva Mutante films, que le hará un homenaje a los trabajos y la trayectoria de esta productora.

El Biff se inaugura con la ilusión de la presencialidad y el anhelo de que los bogotanos comprueben y experimenten, a través de las pantallas, las transformaciones que promete cada producción.