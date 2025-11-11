“La filosofía nos permite equivocarnos de manera más inteligente”: Pablo R. Arango

Pablo R. Arango es catedrático de filosofía desde hace 23 años. Actualmente, está vinculado a esta facultad en la Universidad de Caldas. Foto: Cortesía Penguin Random House

¿A qué se dedica alguien cuya profesión es pensar? Esa es la pregunta que se hace dentro y fuera de las facultades de filosofía y en la que muchos, incluidos algunos de sus propios alumnos, quedan estancados a la hora de explicar esta disciplina. Dedicarse a la filosofía en una época de redes sociales, inteligencia artificial y videos de gatos parece una tarea mandada a recoger.

Sin embargo, para Pablo R. Arango, autor de “Sirvan la cicuta, crucifiquen al autómata”, no solo es esencial, sino simplemente inevitable. Para él, más allá que citar...