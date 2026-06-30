Fundación Gabo será premiada en España por sus contribuciones al periodismo iberoamericano

El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abello, durante la entrega de los Premios Gabo en julio de 2025. Foto: EFE - Carlos Ortega

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La Fundación Gabo, dedicada a la memoria del nobel colombiano Gabriel García Máquez (1927-2014), recibirá este jueves el XIV Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche en la localidad española de Brihuega (provincia de Guadalajara).

El jurado valoró de la fundación premiada “el extraordinario papel que desempeña en el periodismo iberoamericano con sus talleres de formación”, a los que se han unido “la educación mediática y los retos que suponen para medios y periodistas la desinformación, las noticias falsas y la inteligencia artificial”, informó ese martes la Asociación de la Prensa de Guadalajara en una nota de prensa.

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El galardón, un homenaje al periodista español fallecido Manuel Leguineche, experto en información internacional, reconoce la trayectoria de profesionales de la comunicación que destaquen por su independencia, rigor, respeto a la verdad y defensa de la libertad de información.

Es convocado anualmente por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Diputación Provincial de Guadalajara, la Universidad de Alcalá (UAH), la Asociación de la Prensa de Guadalajara (APG) y el Ayuntamiento de Brihuega, donde vivió el periodista.

Tiene una dotación económica de EUR 8.000 y, además, el premiado es nombrado profesor honorífico de la Universidad de Alcalá y recibe una escultura conmemorativa.

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