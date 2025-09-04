La guerra como destino

“A ‘Guerra y Paz’ hay que leerla mientras se escucha la quinta sinfonía de Beethoven”. Foto: Ilustración: William Niampira

Anton Schindler, secretario y biógrafo de Beethoven, le preguntó alguna vez al músico sobre las cuatro notas iniciales de su quinta sinfonía. “Así llama el destino a la puerta”, le contestó, o al menos es lo que afirma Schindler si decidimos creerle a quien adornó y manipuló varios aspectos de su relación con Beethoven.

Sea real o no, la quinta sinfonía de Beethoven ciertamente se puede interpretar como la historia de la acción del destino sobre la vida. Surge desde la oscuridad como una acometida que no puede ser rechazada, que se debe...