El Magazín Cultural
La habitación ámbar, una maravilla de más de USD 170 millones perdida en el tiempo

La habitación ámbar, una vez considerada como la “octava maravilla del mundo”, ha permanecido desaparecida durante más de 80 años, tras haber sido robada de Rusia por los nazis.

Andrea Jaramillo Caro
26 de diciembre de 2025 - 10:12 p. m.
Imagen de 1917 de la Habitación Ámbar en el Palacio de Catalina en San Petersburgo.
Foto: Wikimedia Commons

Durante las épocas de reyes, zares y emperadores, cuando los palacios eran símbolos de poder, existió una habitación que encarnó el lujo y la ostentosidad del momento. Un cuarto recubierto con paneles de piedra ámbar, también conocido como “el oro de los Balcanes”, y hoja de oro, engalanó diferentes palacios del este de Europa. La habitación que hoy estaría avaluada por más de USD 170 millones desapareció mientras los nazis intentaban huir con ella al final de la Segunda Guerra Mundial.

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Temas recomendados:

