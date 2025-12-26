La habitación ámbar, una maravilla de más de USD 170 millones perdida en el tiempo

Imagen de 1917 de la Habitación Ámbar en el Palacio de Catalina en San Petersburgo. Foto: Wikimedia Commons

Durante las épocas de reyes, zares y emperadores, cuando los palacios eran símbolos de poder, existió una habitación que encarnó el lujo y la ostentosidad del momento. Un cuarto recubierto con paneles de piedra ámbar, también conocido como “el oro de los Balcanes”, y hoja de oro, engalanó diferentes palacios del este de Europa. La habitación que hoy estaría avaluada por más de USD 170 millones desapareció mientras los nazis intentaban huir con ella al final de la Segunda Guerra Mundial.

Conocida como la habitación ámbar, este lugar fue visto...