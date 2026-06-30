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La hipocresía del poder político “Hadji Murat”, de León Tolstói (la novela y el mundo)

Para algunos esta fue una de las obras que consolidó a León Tolstói como uno de los autores más destacados del siglo XIX. Aquí se explora la condición de un hombre que aborrece la violencia, pero no puede escapar de ella.

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Mónica Acebedo
30 de junio de 2026 - 01:00 a. m.
Tolstói fue uno de los autores rusos más importantes del siglo XIX. Es reconocido por otras obras como “Guerra y paz” y “Anna Karenina”.
Tolstói fue uno de los autores rusos más importantes del siglo XIX. Es reconocido por otras obras como “Guerra y paz” y “Anna Karenina”.
Foto: Wikicommons

“Este Hadji Murat era un naib de Shamil, famoso por sus hazañas. De ordinario nunca cabalgaba sin bandera, e iba acompañado siempre de varias decenas de murids que caracoleaban en torno suyo. Fugitivo ahora, encapuchado y envuelto en una burka bajo la cual asomaba una carabina, y con solo un murid como acompañante, marchaba cuidando en lo posible de no darse a conocer, escudriñando con sus sagaces ojos negros las caras de los habitantes que encontraba en el camino”.

Harold Bloom se refirió así a “Hadji Murat”, de León Tolstói (1828-1910), la...

Por Mónica Acebedo

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