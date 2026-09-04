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Cooltivo y el oficio de sostener una librería independiente

Gabriela Carrillo lleva tres años al frente de Cooltivo, un negocio que ha estado cerca de cerrar. Para mantenerla, ha tenido también que vender café, participar en ferias y conseguir contratos corporativos. Su experiencia refleja los retos que atraviesa este sector en Colombia, como lo mostró una encuesta reciente de la Biblioteca Nacional a 137 librerías.

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Natalia Ortega
Natalia Ortega
04 de septiembre de 2026 - 03:29 p. m.
Gabriela Carrillo en la librería Cooltivo, que abrió hace tres años. Queda ubicada en Chapinero.
Gabriela Carrillo en la librería Cooltivo, que abrió hace tres años. Queda ubicada en Chapinero.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Gabriela Carrillo viajó a la Fiesta del Libro de Medellín con sesenta millones de pesos en libros y ninguna idea de cómo facturarlos. Fue hace un año. Tardó un mes y medio en calcular la magnitud de la pérdida. En noviembre se sentó con sus padres y llegaron a una conclusión: así como iba, la librería Cooltivo no tenía sentido. Hablaron de cerrarla, pero acordaron esperar a diciembre, el mes en que todo el mundo compra, y dejar la decisión para enero. Llegó la fecha. “Tuvimos días tan maravillosos que decidimos seguir”, dice. Hoy sigue en esa...

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria.@ortegarnatalianortega@elespectador.com
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Héctor Pinzón T(15733)Hace 32 minutos
Bonita crónica; ojalá le lleguen más clientes a la librería.
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