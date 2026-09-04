Cooltivo y el oficio de sostener una librería independiente

Gabriela Carrillo en la librería Cooltivo, que abrió hace tres años. Queda ubicada en Chapinero. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Gabriela Carrillo viajó a la Fiesta del Libro de Medellín con sesenta millones de pesos en libros y ninguna idea de cómo facturarlos. Fue hace un año. Tardó un mes y medio en calcular la magnitud de la pérdida. En noviembre se sentó con sus padres y llegaron a una conclusión: así como iba, la librería Cooltivo no tenía sentido. Hablaron de cerrarla, pero acordaron esperar a diciembre, el mes en que todo el mundo compra, y dejar la decisión para enero. Llegó la fecha. “Tuvimos días tan maravillosos que decidimos seguir”, dice. Hoy sigue en esa...