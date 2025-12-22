Fanny Sanín y el arte de abstraer la geometría y los colores

Fanny Sanín nació en Bogotá en 1938.
Foto: Diana Sánchez / El Espectador
Durante los últimos 54 años, Fanny Sanín ha vivido en Nueva York. Se ha movido entre Colombia, México, Reino Unido y París, su obra ha llegado a distintas latitudes en exhibiciones en solitario, grupales y hace parte de las colecciones de múltiples instituciones como el Museo Reina Sofía, en España; el Museo de Arte Miguel Urrutia, en Bogotá, y el Museo Smithsonian de Arte Americano, en Estados Unidos.
Fue en la ciudad que nunca duerme, en la American Society, donde se realizó la muestra que destacó el crítico Holland Cotter, del New York...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
