Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La historia de las 32 esmeraldas colombianas que pertenecieron a la emperatriz María Luisa, que el Louvre busca recuperar tras su robo

Dentro del botín robado al Museo Louvre el pasado 19 de octubre, se encontraban el collar y los pendientes de la emperatriz María Luisa, los cuales contenían varias esmeraldas que salieron de minas boyacenses. Esta es la historia.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
23 de octubre de 2025 - 01:24 p. m.
El collar y pendientes de la Emperatriz María Luisa fue creado en 1810.
El collar y pendientes de la Emperatriz María Luisa fue creado en 1810.
Foto: Agencia EFE

Cuando el 19 de octubre los cuatro ladrones del Museo Louvre entraron a la Galería de Apolo y robaron ocho piezas de joyería de la corona francesa. Entre las diademas, coronas y broches, un conjunto de collar y pendientes resaltó para Colombia, pues presentaba 32 esmeraldas que se especula que fueron extraídas de minas colombianas.

Las esmeraldas que engalanaron esta pieza pertenecieron a la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte. Expertos creen que estas gemas salieron de las minas de Muzo con destino hacia Europa,...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Robo en el Louvre

Louvre

Collar María Luisa

Napoleón

Joyas napoleónicas

The louvre museum robbery

Museo Louvre entradas

Museo Louvre

Esmeraldas

Esmeraldas colombianas

Noticias hoy

Napoleón Bonaparte

Emperatriz María Luisa

Historia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.