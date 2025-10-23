La historia de las 32 esmeraldas colombianas que pertenecieron a la emperatriz María Luisa, que el Louvre busca recuperar tras su robo

El collar y pendientes de la Emperatriz María Luisa fue creado en 1810.
Foto: Agencia EFE
Cuando el 19 de octubre los cuatro ladrones del Museo Louvre entraron a la Galería de Apolo y robaron ocho piezas de joyería de la corona francesa. Entre las diademas, coronas y broches, un conjunto de collar y pendientes resaltó para Colombia, pues presentaba 32 esmeraldas que se especula que fueron extraídas de minas colombianas.
Las esmeraldas que engalanaron esta pieza pertenecieron a la emperatriz María Luisa, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte. Expertos creen que estas gemas salieron de las minas de Muzo con destino hacia Europa,...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
