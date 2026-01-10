Mariam Battistelli, la soprano ítalo-etíope cuya voz resuena en Milán, Viena y Cartagena

Mariam Battistelli nació en Adis Ababa en 1988. Foto: ERICA FAVA

Mariam Battistelli se ha parado varias veces en un escenario, pero esta será la primera vez que lo hará en Colombia. Con un repertorio en el que destacarán Puccini, Verdi y Mozart, entre otros, la soprano oriunda de Etiopía, pero criada en Italia, reunirá varias de las óperas más conocidas en un mismo concierto.

En conversación para El Espectador, en el marco del Cartagena Festival de Música, habló sobre sus inicios en la ópera, la carrera que abandonó por dedicarse a la música, su herencia y sus rutinas.

Hablemos sobre el repertorio que interpretará. ¿Cuáles son las arias que más la emocionan?

El aria que más siento con mi...