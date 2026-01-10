Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Mariam Battistelli, la soprano ítalo-etíope cuya voz resuena en Milán, Viena y Cartagena

La actriz y soprano ítalo-etíope Mariam Battistelli, quien se presentará el 10 de enero en el Cartagena Festival de Música, habló para El Espectador sobre su trayectoria, sus inicios en el arte lírico y la representación en la ópera.

Andrea Jaramillo Caro
10 de enero de 2026 - 09:17 p. m.
Mariam Battistelli nació en Adis Ababa en 1988.
Foto: ERICA FAVA

Mariam Battistelli se ha parado varias veces en un escenario, pero esta será la primera vez que lo hará en Colombia. Con un repertorio en el que destacarán Puccini, Verdi y Mozart, entre otros, la soprano oriunda de Etiopía, pero criada en Italia, reunirá varias de las óperas más conocidas en un mismo concierto.

En conversación para El Espectador, en el marco del Cartagena Festival de Música, habló sobre sus inicios en la ópera, la carrera que abandonó por dedicarse a la música, su herencia y sus rutinas.

Hablemos sobre el repertorio que interpretará. ¿Cuáles son las arias que más la emocionan?

El aria que más siento con mi...

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte.
