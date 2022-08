Pinocho, la historia de un niño de madera que comenzó en el papel

"Pinocho" vuelve a contar la querida historia de una marioneta de madera, que emprende una emocionante aventura para convertirse en un niño de verdad. Foto: Cortesía

Corría el año 1881 cuando Carlo Lorenzini, oriundo del pueblo de Collodi en Italia, publicó por primera vez en un revista para niños, Il giornale dei bambini, una historia serial que seguía a un pedazo de madera parlante que se convertiría en la marioneta que hoy conocemos. El autor de “Pinocho” pronto tomó como nombre artístico Carlo Collodi, en honor a su ciudad. En julio de ese año envió un primer borrador de la obra que se convertiría en el fenómeno que sobrepasó la prueba del tiempo y la audiencia infantil amó el relato.

La primera versión contenía quince capítulos, los cuales tenían un final poco alentador para el protagonista. En el último capítulo Pinocho encontraba un final desafortunado, pues terminaba ahorcado por sus fechorías. El desenlace de esta historia disgustó a la audiencia y a petición de su editor, Collodi añadió otros veinte capítulos en los que el hada azul fue introducida a la historia como la salvadora de Pinocho y Geppetto.

Luego de su publicación en la revista, la historia de Pinocho se publicó como un libro en 1883, con gran éxito entre el público. En su momento fue una historia innovadora y un avance en cuanto a literatura infantil se refiere. La historia original, a diferencia de sus adaptaciones, cuenta que el carpintero toscano Geppetto creó una marioneta a partir de un pedazo de madera parlante. La marioneta a la que otorgó el icónico nombre de Pinocho no era de buen comportamiento, incluso hizo que su creador terminara en prisión por acusaciones falsas de abuso. Sin embargo, la figura de Geppetto toma el rol paternal y pronto el niño de madera se da cuenta de que si él no puede hacer mucho.

A diferencia de las múltiples adaptaciones cinematográficas, en particular la de Disney, el Pinocho original es uno que constantemente humilla a su padre y paga por ello. Uno de los detalles que sobresalen de esta historia es la forma en que la marioneta accidentalmente pierde sus piernas de madera en un incendio que ocasionó mientras su creador no estaba. Otro momento que resalta en esta historia es el hecho de que Pepe Grillo no tiene un papel tan prominente, pues, en realidad, solo dice una línea en la que intenta ser la voz de la conciencia que Pino cho no tiene. Sin embargo, este lo aplasta y ese es el final de este personaje, quien cobra un papel fundamental en las adaptaciones audiovisuales.

A pesar de que la historia original, al igual que muchos de los cuentos que inspiraron las películas de Disney, tiene un origen un poco más oscuro que la adaptación cinematográfica, el legado d Codelli y su famoso personaje sigue dando de qué hablar. No son solo las películas y libros las que han hecho famoso a Pinocho, su autor al tomar como nombre artístico el nombre de la ciudad la dejó enmarcada en la historia por la fama de su libro infantil. Sea desde la pantalla o las páginas, en estampillas o estatuas, Pinocho continuará siendo uno de los personajes más recordados de la literatura y el cine.

