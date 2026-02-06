Logo El Espectador
La lucha del gobierno de Donald Trump contra la “invasión alien”

Desde su llegada a la Casa Blanca, la administración del republicano revivió el término “alien” para referirse a migrantes en EE. UU. Investigamos su historia y cómo ha sido utilizado como una estrategia para legitimar las políticas hostiles contra quienes no son ciudadanos norteamericanos.

Santiago Gómez Cubillos
06 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Debido al discurso de Trump, la imagen del alien ahora es recurrente en algunas protestas contra ICE. Esta foto se tomó en las que ocurrieron el pasado 30 de enero en Mineápolis, Minnesota.
Foto: Agencia AFP

En la más reciente edición de los premios Grammy, una de las escenas más comentadas de la noche fue protagonizada por Bad Bunny. No solo por haber sido el ganador de la gran categoría de este certamen por su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, sino porque durante su discurso se refirió brevemente a la situación de la población migrante —especialmente de latinoamericanos— en Estados Unidos. “No somos salvajes, no somos animales, no somos álienes. Somos humanos y somos estadounidenses”, afirmó el artista puertorriqueño entre los aplausos del público.

S...

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
