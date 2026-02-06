La lucha del gobierno de Donald Trump contra la “invasión alien”

Debido al discurso de Trump, la imagen del alien ahora es recurrente en algunas protestas contra ICE. Esta foto se tomó en las que ocurrieron el pasado 30 de enero en Mineápolis, Minnesota. Foto: Agencia AFP

En la más reciente edición de los premios Grammy, una de las escenas más comentadas de la noche fue protagonizada por Bad Bunny. No solo por haber sido el ganador de la gran categoría de este certamen por su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, sino porque durante su discurso se refirió brevemente a la situación de la población migrante —especialmente de latinoamericanos— en Estados Unidos. “No somos salvajes, no somos animales, no somos álienes. Somos humanos y somos estadounidenses”, afirmó el artista puertorriqueño entre los aplausos del público.

