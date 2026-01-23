Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El arte judicial en Estados Unidos: el retrato vivo y humano de la justicia

Los artistas judiciales, como Marilyn Church, quien habló para El Espectador, han existido durante varios siglos jugando un papel importante en la información que se publica sobre procedimientos judiciales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
23 de enero de 2026 - 12:28 p. m.
Dibujo de Marilyn Church del juicio contra Sean Combs.
Dibujo de Marilyn Church del juicio contra Sean Combs.
Foto: Cortesía Marilyn Church

Armados con pinceles, marcadores, lápices de color, acuarelas o pasteles, los artistas judiciales han retratado durante décadas los procedimientos judiciales que las cámaras, en muchas ocasiones, no pueden ver. La labor de estas personas ha radicado en permitir al público ver a través de sus ojos lo que sucede dentro de estos espacios.

Los dibujos creados por estos artistas han sido claves para documentar momentos de la historia. Desde la aparición de Nicolás Maduro ante un tribunal en Nueva York, hasta el juicio contra Donald o Sean “Diddy”...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Marilyn Church

Arte judicial

Artistas judiciales

Courtroom art

Courtroom artists

Nicolás Maduro

Ed Sheeran

Woody Allen

Donald Trump

Sean Combs

Diddy

Ilustraciones de juicios

¿Qué es el arte judicial?

Courtroom sketches

What is the point of courtroom sketches?

Jane Rosenberg

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.