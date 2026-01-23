El arte judicial en Estados Unidos: el retrato vivo y humano de la justicia

Dibujo de Marilyn Church del juicio contra Sean Combs. Foto: Cortesía Marilyn Church

Armados con pinceles, marcadores, lápices de color, acuarelas o pasteles, los artistas judiciales han retratado durante décadas los procedimientos judiciales que las cámaras, en muchas ocasiones, no pueden ver. La labor de estas personas ha radicado en permitir al público ver a través de sus ojos lo que sucede dentro de estos espacios.

Los dibujos creados por estos artistas han sido claves para documentar momentos de la historia. Desde la aparición de Nicolás Maduro ante un tribunal en Nueva York, hasta el juicio contra Donald o Sean “Diddy”...