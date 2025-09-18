La importancia de un museo en el desarrollo del arte

El Museo Nacional de Colombia es una de las instituciones culturales de este tipo más antiguas del país, con más de 200 años de historia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un museo de arte en cualquier lugar del mundo es una institución de carácter permanente al servicio de la sociedad, abierto al público, que se especializa en adquirir (ya sea por compra o donación), conservar, investigar, exponer y difundir en general, el patrimonio artístico material e inmaterial de una ciudad, una región o un país, con el fin de preservar, estudiar, educar y divulgar su legado artístico. Si nos remontamos a la antigüedad clásica, encontramos que la palabra museo se deriva del templo dedicado a las 9 musas (hijas del dios...