No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La importancia de un museo en el desarrollo del arte

Un museo no es solo un espacio de arte, sino de memoria y reflexión. Por esto, resulta indispensable para las ciudades apoyar el desarrollo de este tipo de espacios.

Eduardo Márceles Daconte* / Especial para El Espectador
18 de septiembre de 2025 - 12:00 a. m.
El Museo Nacional de Colombia es una de las instituciones culturales de este tipo más antiguas del país, con más de 200 años de historia.
El Museo Nacional de Colombia es una de las instituciones culturales de este tipo más antiguas del país, con más de 200 años de historia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Un museo de arte en cualquier lugar del mundo es una institución de carácter permanente al servicio de la sociedad, abierto al público, que se especializa en adquirir (ya sea por compra o donación), conservar, investigar, exponer y difundir en general, el patrimonio artístico material e inmaterial de una ciudad, una región o un país, con el fin de preservar, estudiar, educar y divulgar su legado artístico. Si nos remontamos a la antigüedad clásica, encontramos que la palabra museo se deriva del templo dedicado a las 9 musas (hijas del dios...

Por Eduardo Márceles Daconte* / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Museos

Arte contemporáneo

Arte moderno

Museo de Arte Moderno de Nueva York

MoMa

Museo Nacional

Ensayo

Premium EE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar