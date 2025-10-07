Logo El Espectador
La importancia del dato escondido en la literatura, según Mario Vargas Llosa

Hoy se cumplen 15 años de que le otorgaran el Premio Nobel de Literatura al escritor peruano. Lo recordamos con uno de sus ensayos sobre la técnica de escribir ficción.

Mario Vargas Llosa * / Especial para El Espectador
07 de octubre de 2025 - 04:00 p. m.
El escritor peruano Mario Vargas Llosa (izq.) recibe el Premio Nobel de Literatura de manos del Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel en la Sala de Conciertos de Estocolmo, el 10 de diciembre de 2010. El autor peruano murió a los 89 años de edad el 13 de abril de 2025 en Lima.
Foto: AFP - JONATHAN NACKSTRAND

En alguna parte, Ernest Hemingway cuenta que, en sus comienzos literarios, se le ocurrió de pronto, en una historia que estaba escribiendo, suprimir el hecho principal: que su protagonista se ahorcaba. Y dice que, de este modo, descubrió un recurso narrativo que utilizaría con frecuencia en sus futuros cuentos y novelas. En efecto, no sería exagerado decir que las mejores historias de Hemingway están llenas de silencios significativos, datos escamoteados por un astuto narrador que se las arregla para que las informaciones que calla sean sin...

