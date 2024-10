La Feria del libro de Pereira: una década de trabajo por la cultura y de expansión

La pianista Teresita Gómez, el escritor y locutor Manolo Bellón, y la periodista Claudia Morales durante el conversatorio inaugural de la Feria del Libro de Pereira 2024, "La vida es como la música." Foto: Archivo Particular

Inauguración de la Feria

Este 2 de octubre comenzó la décima edición de la Feria del Libro de Pereira, un evento cultural que se desarrollará hasta el 6 del mismo mes. Durante estos días, la feria ofrecerá una amplia gama de actividades culturales gratuitas, entre ellas charlas, conversatorios y eventos relacionados con la literatura, la salud, el deporte y los conflictos sociales.

La inauguración incluyó la charla “La vida es como la música”, un conversatorio que reunió al escritor y locutor Manolo Bellón, y a la destacada pianista Teresita Gómez, bajo la moderación de la periodista Claudia Morales.

El crecimiento de la Feria

Antes del conversatorio, Jorge Iván Ramírez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda, ofreció un discurso en el que resaltó la evolución de la feria a lo largo de los años. Ramírez mencionó que, cuando la feria comenzó hace una década, contaba con solo 15 stands de editoriales independientes y cerca de 20 actividades. Hoy, según sus palabras, tras años de crecimiento y consolidación, el evento alcanzó una relevancia cultural significativa en la región.

Durante su intervención, Ramírez recordó a Giovanni Gómez, uno de los fundadores de la feria y del Festival de Poesía Luna de Locos, cuya labor fue crucial para el desarrollo cultural de Pereira. Asimismo, reconoció el papel de Claudia Morales en la continuación del legado de Gómez, quien ha trabajado en la organización y expansión del evento.

Ramírez subrayó el impacto cultural de la feria, recordando que en 2023 atrajo a 32 mil asistentes, y expresó su expectativa de que este año la cifra alcance los 40 mil visitantes.

Reconocimientos a figuras culturales

Durante la inauguración, la Cámara de Comercio de Pereira lideró un acto de reconocimiento a varios escritores y artistas que hicieron significativas contribuciones a la cultura local. Entre los homenajeados se encontraba Rigoberto Gil Montoya, investigador, novelista y profesor universitario, quien fue reconocido por su aporte a las letras de la región y su labor como director de la Maestría y Doctorado en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira.

En la categoría de promoción de la lectura, se reconoció el proyecto “Bibliosilleta Biblioteca Itinerante”, de la Corporación Casa-Taller. Este proyecto, inspirado en los silleteros de Medellín, busca difundir la lectura y la educación en diversas comunidades. Daniel Alejandro Vergara León, creador de la iniciativa, recibió el reconocimiento en nombre del proyecto.

Además, el Teatro Azul, con 26 años de trayectoria en Armenia, Quindío, fue homenajeado por su contribución al desarrollo de las artes escénicas en la región. Su legado en la promoción del teatro fue señalado como un aporte invaluable a la cultura.

Asimismo, la Asociación Cultural Tropa Teatro, con 21 años de existencia, recibió un reconocimiento por su impacto en las artes escénicas en Pereira. Alonso Mejía Román, director de Tropa Teatro, aceptó la distinción en nombre del grupo.

Conversatorio: “La vida es como la música”

El conversatorio inaugural exploró la relación entre la vida y la música, una reflexión compartida por los invitados Manolo Bellón y Teresita Gómez. Ambos artistas relataron cómo la música ha sido una parte esencial de sus vidas, no solo como una expresión artística, sino también como un elemento vital de la existencia.

Teresita Gómez aprovechó la ocasión para anunciar la presentación de su biografía, escrita por Eda Robledo, que se llevará a cabo el 3 de octubre a las 4:00 p.m. en el marco de la feria. Manolo Bellón, por su parte, presentará su libro La Historia de la Música ese mismo día a las 5:00 p.m.

Los dos invitados también discutieron la influencia del compositor Frédéric Chopin en sus carreras. Gómez, tras escuchar una de sus obras, expresó: “A pesar de que hay que respetar sus composiciones casi como elementos sagrados, sus creaciones ya no le pertenecen a él. Ya son del mundo. Así que cuando la escucho, me digo: ‘yo tengo que hacer algo propio con esta obra, tocarla a mi manera’”.

El conversatorio concluyó con una reflexión sobre el silencio y cómo la humanidad se vería afectada en ausencia de la música. Bellón recordó su primer encuentro con The Beatles, una banda que lo ha acompañado durante toda su vida: “Tenía quince años cuando los escuché en 1964. Era abril de ese año, iba en el carro de mi mamá en el puesto del copiloto. Era un sábado por la tarde y, de repente, oí una canción de amor a guitarrazo limpio, y eso me encantó. Me enloquecí con ellos y es una pasión que, 60 años después, me sigue acompañando”.

Por su parte, Teresita Gómez compartió su amor por el tango y su fascinación por Carlos Gardel, un ícono de la música que también ha sido una fuente constante de inspiración en su carrera.