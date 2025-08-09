Cuando la inteligencia artificial intenta reimaginar la historia

Algunos de los perfiles que crean este tipo de contenido son HistoryRevived e Historia.en.ia.
Foto: Eder Rodríguez
Navíos españoles llegando a las costas de lo que se convertiría en Santa Marta y el encuentro amistoso de dos pueblos separados por un océano es lo que la inteligencia artificial le entregó a Carlos Vives y su equipo para el video musical de su nueva canción “500”. La escena reimaginada por una herramienta de inteligencia artificial mostró a los españoles que arribaban a esas costas conviviendo pacíficamente con las comunidades indígenas que ya habitaban el territorio. Sin embargo, los registros históricos de lo que sucedió durante el período...
Por Andrea Jaramillo Caro
Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
