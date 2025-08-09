No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cuando la inteligencia artificial intenta reimaginar la historia

Varios perfiles de redes sociales se han dedicado a recrear, con inteligencia artificial, momentos o personajes históricos. Estos videos virales han generado preguntas sobre cómo nos relacionamos con la historia y la manera en que estos contenidos afectan nuestra visión del pasado.

Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
09 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Algunos de los perfiles que crean este tipo de contenido son HistoryRevived e Historia.en.ia.
Algunos de los perfiles que crean este tipo de contenido son HistoryRevived e Historia.en.ia.
Foto: Eder Rodríguez

Navíos españoles llegando a las costas de lo que se convertiría en Santa Marta y el encuentro amistoso de dos pueblos separados por un océano es lo que la inteligencia artificial le entregó a Carlos Vives y su equipo para el video musical de su nueva canción “500”. La escena reimaginada por una herramienta de inteligencia artificial mostró a los españoles que arribaban a esas costas conviviendo pacíficamente con las comunidades indígenas que ya habitaban el territorio. Sin embargo, los registros históricos de lo que sucedió durante el período...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Historia

Inteligencia artificial

Historia e inteligencia artificial

Historia inteligencia artificial

Tecnología

TikTok

Instagram

Redes sociales

Historias de la historia

Temas de Historia

Noticias de historia

Videos inteligencia artificial

Videos hechos con IA

Crear videos con inteligencia artificial gratis

Videos IA gratis

Generador de videos con IA

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar