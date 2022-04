La lectura como forma de amor

En la película 'El lector', los personajes principales se demuestran lo que sienten a través de la lectura. Foto: Archivo particular

Usted tiene dos opciones: aceptar una condena de cárcel de por vida por un crimen que no cometió o aceptar que no sabe leer ni escribir, con la connotación social que es implica en un país como Alemania. Este es el escenario al que se enfrenta Hanna Schmitz en El lector. El largometraje se contextualiza en Alemania durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial y relata la historia de amor entre Michael Berg y Hanna Schmitz, una mujer que le dobla en edad. La esencia de esta relación se basa en dos pilares: el deseo y la literatura. Además de mantener relaciones sexuales, Michael le lee a Hanna en voz alta. Años después, cuando Berg está estudiando derecho, asiste a los Juicios Nuremberg y descubre que Hanna fue una oficial de la SS, el ejército privado del partido Nazi, y que ahora es acusada de haber ocasionado la muerte de 300 mujeres judías al encerrarlas en un incendio. En un momento de lucidez, recordando los momentos cuando le leía en la cama, Michael entiende que Hanna es analfabeta y que, por lo tanto, no es culpable de haber escrito el informe acerca de la masacre. No obstante, Hanna decide no admitir su condición y aceptar la cadena perpetua.

Esta es una película que genera preguntas acerca de la importancia de la tradición lectora en Alemania y papel que cumplía la alfabetización en relación con el estatus social y la conciencia individual. En Europa durante el periodo de la posguerra, la tradición lectora había adquirido importancia gracias al protestantismo de Lutero, que le permitía a los creyentes interpretar la Biblia a partir de la lectura individual, sin necesidad de que un cura fungiese como intermediario. En una de las primeras escenas vemos cómo el padre de Michael lee mientras la familia está reunida alrededor de la mesa, una evidencia del rol que tenía este aspecto cultural en la vida familiar alemana, siendo la figura paterna el guía e introductor a esta tradición lectora. El personaje de Michael también muestra evidencias de lo anterior, con su colección de libros, su hábito de estudiar griego y latín, y su disfrute de la lectura como actividad.