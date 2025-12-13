13 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.
La Linterna, el histórico taller de impresión en Cali que se resiste a la era digital
En la capital del Valle está uno de los talleres de impresión tipográfica más antiguos del continente, que ha tenido que enfrentar un largo camino para seguir con vida, pero que ha perseverado gracias a un grupo de artesanos que se niegan a dejarlo morir.
