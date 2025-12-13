Logo El Espectador
El Magazín Cultural
13 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.

La Linterna, el histórico taller de impresión en Cali que se resiste a la era digital

En la capital del Valle está uno de los talleres de impresión tipográfica más antiguos del continente, que ha tenido que enfrentar un largo camino para seguir con vida, pero que ha perseverado gracias a un grupo de artesanos que se niegan a dejarlo morir.

Santiago Gómez Cubillos

Santiago Gómez Cubillos

Unidad de Video

