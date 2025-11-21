Logo El Espectador
La Linterna: el taller de impresión de Cali que sobrevive usando máquinas del siglo XIX

Pasaron de crear carteles que anunciaban los eventos culturales de la capital del Valle a protagonizar una historia de resistencia de lo análogo en un mundo dominado por lo digital, aunque estuvieron a punto de perder la batalla.

Santiago Gómez Cubillos
21 de noviembre de 2025 - 12:23 p. m.
Las máquinas de La Linterna vinieron de un viejo periódico local llamado “El Relator”.
Foto: Laura Isabel Sánchez Useche

A los 16 años, Jaime Enrique García quedó desempleado. La fábrica de armarios de metal donde trabajaba tuvo que cerrar por falta de materia prima, y, ante su condición de cesante, un vecino quiso ayudarlo a ubicarse. Fue así como llegó a La Linterna, un taller de impresión tipográfica dedicado a la elaboración de carteles que anunciaban algunos de los eventos de la agenda cultural de la ciudad, y desde entonces no ha salido de ahí. Eso fue hace más de 40 años y, aunque puede parecer bastante tiempo, en ese entonces las máquinas que tuvo que...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
Armando armando1515@yahoo.com(18556)Hace 7 minutos
Estupendo!!!
Álamo(88990)Hace 1 hora
Maravilloso!
