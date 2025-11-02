La literatura, el termómetro de la libertad en Latinoamérica 

Otros libros que fueron criticados por el gobierno argentino actual: “Cometierra”, de Dolores Reyes, “Las aventuras de la China Iron”, de Gabriela Cabezón Cámara, y “Las primas”, de Aurora Venturini. Foto: Eder Rodríguez

“Frente a la censura, quienes trabajamos con la palabra, con la cultura, con la enseñanza, debemos seguir generando ideas que nutran la vida”. Sol Fantin

A Javier Milei lo “revalidaron” en las legislativas en octubre. El partido del presidente de ultraderecha alcanzó el primer lugar en el podio democrático, con casi el 41% de los votos. Sin embargo, como recordó un editorial de El País: “al día siguiente de las elecciones los problemas de Argentina siguen ahí”. Entre ellos el golpe a la cultura, que durante su gestión ha sido —para muchos— poco menos que evidente.

Para Milei, la raíz de muchos de los “males del país” está en una concepción del Estado que durante años asoció las...