El Magazín Cultural
“La literatura es la resistencia frente a un mundo que no nos deja pensar”: Julián Fuks

En el Festival de Filosofía de Envigado, el escritor brasileño reflexionó sobre el papel de la literatura como espacio de resistencia frente al exceso de información, el poder hipnótico de las redes sociales y la búsqueda de una felicidad auténtica, no dictada por influencias externas.

Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
22 de agosto de 2025 - 08:02 p. m.
Pie de foto: Julián Fuks es escritor y traductor. Con su libro La resistencia ganó los premios Jabuti (Brasil) y Saramago (Portugal), y obtuvo el segundo lugar del Oceanos (auspiciado por Itaú Cultural). En 2012 fue elegido por la revista Granta como uno de los veinte mejores escritores brasileños de menos de 40 años.
Foto: Cortesía Comfama

Byung-Chul Han sostiene que ninguna revolución en nuestro tiempo es posible porque no tenemos tiempo para pensar. En una entrevista, usted defendió la literatura como un espacio de resistencia. Hablemos de la imposibilidad de las revoluciones y esa función de resistencia que usted le atribuyó a la literatura…

Sí, me parece importante lo que él dice porque refleja una experiencia del mundo en que vivimos: un mundo saturado de información, con un bombardeo incesante de palabras e ideas del que no conseguimos escapar. Ya no importa si son ideas interesantes o no, verdaderas o no, pertinentes o no.

Lo que sucede es que quedamos oprimidos por esa sobreabundancia. Ese bombardeo, justamente, imposibilita el pensamiento, porque el pensamiento solo puede surgir del vacío, de un silencio entre una idea y otra. Si no tenemos esos vacíos, no conseguimos soñar...

Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
