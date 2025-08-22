“La literatura es la resistencia frente a un mundo que no nos deja pensar”: Julián Fuks

Pie de foto: Julián Fuks es escritor y traductor. Con su libro La resistencia ganó los premios Jabuti (Brasil) y Saramago (Portugal), y obtuvo el segundo lugar del Oceanos (auspiciado por Itaú Cultural). En 2012 fue elegido por la revista Granta como uno de los veinte mejores escritores brasileños de menos de 40 años. Foto: Cortesía Comfama

Byung-Chul Han sostiene que ninguna revolución en nuestro tiempo es posible porque no tenemos tiempo para pensar. En una entrevista, usted defendió la literatura como un espacio de resistencia. Hablemos de la imposibilidad de las revoluciones y esa función de resistencia que usted le atribuyó a la literatura…

Sí, me parece importante lo que él dice porque refleja una experiencia del mundo en que vivimos: un mundo saturado de información, con un bombardeo incesante de palabras e ideas del que no conseguimos escapar. Ya no importa si son ideas interesantes o no, verdaderas o no, pertinentes o no.

Lo que sucede es que quedamos oprimidos por esa sobreabundancia. Ese bombardeo, justamente, imposibilita el pensamiento, porque el pensamiento solo puede surgir del vacío, de un silencio entre una idea y otra. Si no tenemos esos vacíos, no conseguimos soñar...