“La literatura infantil no es solo para niños”

“El trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo son asuntos muy importantes a la hora de escribir literatura infantil”, dijo Susana Illera Martínez, autora de libros como “El don de una familia” (“The gift of family”), “Misterio en la selva tropical”, entre otros. Foto: Archivo Particular

¿Cómo se encaminó hacia el mundo de la literatura infantil?

Empecé a escribir cuando era más joven, pero no lo había pensado como algo formal ni tenía en mente publicar algún libro. Estudié diseño gráfico y he trabajado en el área de marketing en medios una gran parte de mi carrera. En mi adolescencia escribía poesía y fue hace cinco años que decidí publicar mi primer libro, Clara, por el pseudónimo que utilizaba. Cuando lo tuve por primera vez en mis manos se encendió una chispa dentro de mí que me incentivó a seguir mi carrera como autora. La literatura infantil siempre estuvo presente en mis planes, me gusta inventarme cuentos, y con mi hija, cuando era más pequeña, ese era nuestro pasatiempo. Con esto en mente tenía ganas de escribir algo que no existiera, que fuera divertido, pero que también fuese una combinación de cosas bonitas, de mensajes importantes para enseñar.

¿Por qué decidió que su primer libro infantil fuese bilingüe?

Cuando escribí Lala, una lagartija diferente, decidí que fuese bilingüe porque en Miami, donde vivo, es común ver esta situación con los migrantes que llegan y quieren que sus niños aprendan rápido inglés, y eso relativamente es fácil para ellos, lo difícil es que no olviden el español.

¿Qué enseñanza deja Lala?

Lala les enseña a los niños la importancia de ser diferentes y de aceptarnos como somos, pues si somos todos iguales sería muy aburrido. Ella es una lagartija curiosa, empática, respetuosa, que tiene un conflicto consigo misma por ser diferente a las demás por no comer insectos.

Tuve buen recibimiento por parte de escuelas y familias cuando salió el libro, poco a poco me fui abriendo camino. Recibí un premio como libro más inspirador en el International Latino Book Awards en 2020.

Sobre la literatura infantil, ¿cuál diría que es la idea más errónea que tienen sobre ella?

La idea más errónea que tienen es que piensen que es solo para niños. Quiero que padres, madres, profesores y adultos que conviven con niños sepan que los libros para niños no son solo destinados a ellos, sino que también son para los grandes. De nada sirve que escriba una historia en donde los niños aprenden sobre el respeto, la inclusión, el amor a la diversidad o al medio ambiente si después se van a sentar en la mesa con la familia y van a escuchar que están criticando a los vecinos porque no se ven como ellos. Otro error también está en el pensamiento de que esto es solo para divertirse, o que es algo que solo debe hacerse en el colegio; no, esto tiene que ser algo que atraviese la página y el papel para brindarle una grata experiencia a la familia, donde todos puedan regocijarse aprendiendo.

¿Cómo capta la atención de su público? ¿Le interesa llamar la atención?

La verdad es que si uno tiene una idea buena y se desarrolla con cariño, por lo menos en mi caso que lo hago con todo el amor del mundo, se logran cosas lindas. El trabajo en equipo, la disciplina y el esfuerzo son asuntos muy importantes. No debemos instrumentalizar a las otras personas en busca de un resultado más inmediato, porque en ese tema de valorar el trabajo de los demás viene igual cómo valoran mi trabajo. Me rodeo de personas que tienen talento y, asimismo, los aprecio, de esa manera van resultando las cosas.

¿Siente que en algún momento la han subestimado por ser escritora de literatura infantil?

No lo creo, escribir literatura infantil o escribir textos más breves no es más fácil que escribir una novela o una autobiografía: crear para este género conlleva una gran responsabilidad, no lo puedes analizar desde el punto de vista artístico o donde no importa que alguien no entienda lo que escribes; en los libros para niños sí importa cuando no usas la connotación adecuada, o tienes errores gramaticales o de tipografía. Esto requiere más atención.

Hablemos de la oportunidad y el trabajo que realizó junto a Disney...

Cuando me llegó el correo no creía que fuera una oferta real y tuve que asegurarme de que no querían estafarme. Afortunadamente pudimos hablar y entendí que sí estaban interesados en mi trabajo. A finales de 2020, cuando ellos me contactaron, ya contaban con un gran adelanto de lo que sería Encanto, y estaban buscando a autores latinos para desarrollar los diferentes libros que acompañarían el lanzamiento de la película. Estuve encargada de escribir el primero, y hasta ahora único, cuento bilingüe inspirado en la trama de la película, se llama El don de una familia (The gift of family).

¿De qué trata su último libro, “El gato más largo del mundo”?

Esta historia nació de una anécdota muy cómica: recuerdo que hace algún tiempo me encontraba en una gira de medios con mi hermana entre España y Portugal, y en esa dinámica de tomar tantos trenes, autos y aviones, pensé en crear la historia de un gato que fuera tan largo, tan largo, que puede tener dos patas y la cabeza en un continente, y la cola con la espalda y las patas traseras en otro. Es tan largo que puede darle la vuelta al mundo.

Al tener una formación en diseño gráfico, ¿suele opinar sobre lo que quiere con sus ilustradores?

Sí, de hecho es bastante positivo mientras se haga de la manera adecuada, y dejarle la libertad creativa al artista. No tengo muchos conocimientos sobre cómo ilustrar en especial de esa manera, así que respeto mucho el trabajo que ellos hacen. En cuanto a lo que estudié en diseño gráfico, está más inclinado hacia lo digital, así que no ilustro, pero es algo que me gustaría hacer. Es muy bueno tener una visión de lo que será la composición de la página y de lo que tiene que mostrarse para no caer en la redundancia de que estás ilustrando algo y repitiéndolo en palabras, eso es algo que debe usarse como complemento, además distribuye el peso de lo que se está contando.

***

Charla en la Librería de Ana

El 30 de abril, Susana Illera Martínez estará en la Librería de Ana, en el centro comercial La Colina, junto con María Cecilia Botero, en la lectura de sus cuentos: “El don de una familia” (“The Gift of Family”) y “Misterio en la selva tropical”, ambos inspirados en la película “Encanto” y publicados en varios países por intermedio de Disney Publishing Worldwide.

Charla en Corferias

Susana Illera Martínez se presentará el próximo 28 de abril, a las 10:00 a.m., en la Sala Jorge Isaacs de Corferias. Hablará sobre su libro infantil: “Lala, una lagartija diferente”, con la escritora Pilar Vélez.

