“La literatura que emocionaba ya no existe”: Ivar Da Coll

El creador de la serie Chigüiro (1985) y seleccionado para la Lista de Honor de IBBY, ha sido nominado al Premio Hans Christian Andersen, considerado el “Pequeño Nobel” de la literatura infantil y juvenil, que reconoce contribuciones duraderas de autores e ilustradores a nivel internacional. Foto: Cortesía

“Creo que, como decía Vladimir Nabokov, la literatura no enseña, no modifica: la literatura fascina. Ese es el objetivo. Lo demás es entenderla mal”, dice Ivar Da Coll al otro lado de la pantalla, y añade que, por eso, los libros infantiles no existen para inculcar valores, educar ni moralizar.

Su mamá siempre le repetía algo a lo que no ha dejado de darle la razón con el tiempo: en la literatura solo existen tres temas —la vida, el amor y la muerte—. Tal vez por eso nunca se ha sentido cómodo con la idea de escribir desde el “niño interior”....