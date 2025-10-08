Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La literatura y el poder del lector, según la poeta y Premio Nobel Louise Glück

Rescatamos el discurso de la escritora estadounidense, una de las 18 mujeres que han ganado el Premio Nobel de Literatura, que se anuncia mañana en la versión de 2025.

Louise Glück * / Especial para El Espectador
08 de octubre de 2025 - 04:00 p. m.
Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura 2020. Nació el 22 de abril de 1943, en Nueva York, y murió el 13 de octubre de 2023, en Cambridge.
Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura 2020. Nació el 22 de abril de 1943, en Nueva York, y murió el 13 de octubre de 2023, en Cambridge.
Foto: Archivo particular

Cuando era una niña pequeña, creo, de unos cinco o seis años, organicé un concurso en mi cabeza, un concurso para decidir el poema más grande del mundo. Hubo dos finalistas: The Little Black Boy, de Blake, y Swanee River, de Stephen Foster.

Caminé de un lado a otro por el segundo dormitorio en la casa de mi abuela en Cedarhurst, un pueblo en la costa sur de Long Island, recitando, en mi cabeza como prefería, el inolvidable poema de Blake, y cantando, también en mi cabeza, la inquietante y desoladora canción de Foster. Cómo llegué a leer a...

Por Louise Glück * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Louise Glück

Premio Nobel de Literatura

Literatura

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.