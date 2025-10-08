La literatura y el poder del lector, según la poeta y Premio Nobel Louise Glück

Louise Glück ganó el Premio Nobel de Literatura 2020. Nació el 22 de abril de 1943, en Nueva York, y murió el 13 de octubre de 2023, en Cambridge. Foto: Archivo particular

Cuando era una niña pequeña, creo, de unos cinco o seis años, organicé un concurso en mi cabeza, un concurso para decidir el poema más grande del mundo. Hubo dos finalistas: The Little Black Boy, de Blake, y Swanee River, de Stephen Foster.

Caminé de un lado a otro por el segundo dormitorio en la casa de mi abuela en Cedarhurst, un pueblo en la costa sur de Long Island, recitando, en mi cabeza como prefería, el inolvidable poema de Blake, y cantando, también en mi cabeza, la inquietante y desoladora canción de Foster. Cómo llegué a leer a...