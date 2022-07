La llegada de los Learning Hacks a Colombia

Gustavo Barcia, fundador de Needed Learning.

¿Qué son los Learning Hacks y para qué sirven?

Son un curso de capacitación de muy poco tiempo de duración, a profundidad, en una habilidad específica. Se logra que en poco tiempo las personas desarrollen una habilidad que se puede aplicar de forma inmediata en su vida profesional.

¿Cuál es la historia detrás del desarrollo de los Learning Hacks en Needed Education?

Esto nace porque los programas de formación son muy largos y los directivos lo que no tienen es tiempo. Cuando ellos se suman a un programa de formación largo, tienen un desperdicio del 40 al 50% de ese contenido, que no les sirvió porque no está pensado para ellos, y es tiempo y dinero desperdiciado. Entonces, por eso se diseñaron los Learning Hacks.

¿Cuál fue el proceso de creación?

El equipo que diseñó este proceso dentro de Needed Education tiene muchísima experiencia en formación para los equipos directivos de las organizaciones. Identificamos esta necesidad de evolución continua de los directivos en ciertas habilidades, el problema del poco tiempo y el que los contenidos prediseñados no están pensados para sus necesidades específicas, y nos pusimos a diseñar. Cuál tendría que ser el formato, cuánto tiempo tienen que durar estos Learning Hacks para que los directivos los puedan implementar rápidamente y cómo es la metodología para pasar muy rápido de la teoría a la práctica y que sea verdaderamente sea una habilidad desarrollada y no teoría. Probamos con diferentes ejecutivos para ver si funcionaba y cómo podíamos mejorar y ese es el resultado que hoy tenemos. Las grandes compañías mandan equipos de a cinco a diez personas a que hagan estos Learning Hacks, a que rápidamente lo implementen dentro de la organización y que esas personas sean embajadoras tecnológicos.

Entiendo que esta técnica llegará a Colombia. ¿Podría contarnos sobre eso?

Sí, estamos lanzando los Learning Hacks en conjunto con MindSpiria, que es una plataforma de conocimiento nativa digital que está lanzando el Grupo Caracol, para que llegue a la gran mayoría de las empresas en Colombia, con esta metodología que está comprobada y tiene resultados reales, para, primero, poder acelerar y ayudar en la transformación de las personas y, luego, la aceleración de las compañías.

¿Se tomaron en cuenta las particularidades del mercado colombiano?

Sí, justamente con Caracol hicimos un “Informe de madurez digital”, que se dará a conocer ahora en el marco del Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena. Lo que hicimos fue investigar mucho del mercado, de las necesidades, haciendo entrevistas más o menos a cuarenta directores ejecutivos de grandes y medianas compañías, asociaciones y cámaras en Colombia. Aparte, una gran cantidad de personas hicieron el test de conocimiento digital, que nos permite entender cuáles son las necesidades específicas que tiene Colombia, poder tener los Learning Hacks adecuados a sus necesidades y adaptarnos a este mercado, para poder ayudar en la aceleración digital que vive el país.

¿Quién dicta estos Learning Hacks?

En el proceso nos dimos cuenta de que los directivos quieren recibir esta información práctica de alguien que verdaderamente lo sepa hacer y no de teóricos; entonces, es por eso que también todos nuestros profesores y los mentores que acompañan los proyectos son los directivos de las principales compañías nativas digitales o aquellas que se están transformando digitalmente de toda la región. Nosotros podemos decir que está pensado para que expertos ayuden a transformar a otros expertos.

¿Qué efectos han visto en las empresas tras el aprovechamiento de los Learning Hacks?

Una aceleración en la transformación digital, agilidad en la forma de trabajar entre ellos, velocidad en lanzar nuevos productos al mercado, resultados reales numéricos de incremento en ventas generales y ventas e-commerce.

¿Qué actividades adicionales llegarán con esta asociación, además de los Learning Hacks?

Vamos a hacer quince conferencias de expertos de transformación digital abiertas, para democratizar un poco más todo este contenido. Estas van a ser live, para que los participantes puedan interactuar con los profesores.