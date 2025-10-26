La “locura” de Friedrich Nietzsche (Obras inconclusas VI)

Nietzsche fue un filósofo, ensayista y crítico cultural alemán.
Karl Schlechta, uno de los tantos historiadores que intentaron definir a Friedrich Nietzsche a partir de su manera de trabajar, escribió que en sus diversos apuntes, “Los títulos surgen y desaparecen de nuevo, se proyectan diversos y diferentes planes y disposiciones, se anotan aforismos para rechazarlos a continuación -lo que naturalmente no descarta de ningún modo que estas notas fueran a convertirse algún día en elementos de una concepción nueva, totalmente distinta, de una organización más extensa o más estrecha; pero que tampoco excluye...
Por Fernando Araújo Vélez
De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
