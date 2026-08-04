La lucha de Alejandro Gaviria contra el fanatismo

Alejandro Gaviria fue ministro de Educación de agosto de 2022 a febrero de 2023.
Foto: Óscar Pérez
Hace unos años, cuando era ministro de Salud, Alejandro Gaviria fue invitado a un panel en Santa Marta para hablar sobre la situación de los hospitales públicos del país. Como él, había otros cinco expertos llamados a hablar del tema, pero con lo que no contaba el funcionario, quien tenía el último turno para intervenir, era que solo su primer compañero tomaría el micrófono alrededor de 50 minutos. Y fue ahí, entre “varios ideólogos” que trataban de hacerles creer que “desmontar el sistema vigente sin una alternativa viable era una buena...
Por Santiago Gómez Cubillos
Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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