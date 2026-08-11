“La madre”: la gnosis de la revolución rusa (La novela y el mundo: clases sociales)

Maksim Gorki nació el 28 de marzo de 1868. Foto: Getty Images

“Cada día, sobre el humo y el aire pringoso del suburbio obrero, mugía y vibraba la sirena de la fábrica y, dócil a su llamada, de las casas pequeñas y grises salían presurosas a la calle, como cucarachas asustadas, gentes taciturnas que no habían tenido tiempo de aliviar con el sueño el cansancio de sus músculos”.

“La madre” (1907), de Maksim (Máximo) Gorki (1868-1936), es una novela que hace parte de aquellas obras literarias que representan la lucha entre las clases sociales, pero además es un retrato de la sociedad y un encomio a la figura...