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“La madre”: la gnosis de la revolución rusa (La novela y el mundo: clases sociales)

“La madre”, obra de Maksim Gorki, publicada originalmente en inglés en 1906 y un año más tarde en ruso, representa la lucha de clases sociales a la vez que hace un retrato de la figura materna.

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Mónica Acebedo
11 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Maksim Gorki nació el 28 de marzo de 1868.
Maksim Gorki nació el 28 de marzo de 1868.
Foto: Getty Images

“Cada día, sobre el humo y el aire pringoso del suburbio obrero, mugía y vibraba la sirena de la fábrica y, dócil a su llamada, de las casas pequeñas y grises salían presurosas a la calle, como cucarachas asustadas, gentes taciturnas que no habían tenido tiempo de aliviar con el sueño el cansancio de sus músculos”.

“La madre” (1907), de Maksim (Máximo) Gorki (1868-1936), es una novela que hace parte de aquellas obras literarias que representan la lucha entre las clases sociales, pero además es un retrato de la sociedad y un encomio a la figura...

Por Mónica Acebedo

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Carlosé Mejía(19865)Hace 13 minutos
Un muy buen artículo en medio de tanta basura antirrusa que se publica hoy a instancias del neoevangelismo sionista que lidera el criminal zanahoria.
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