La magia de los libros físicos

Las editoriales y la Cámara Colombiana del Libro reportaron un balance positivo a nivel de ventas durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022. Foto: Jose Vargas Esguerra

Hay experiencias que son indescriptibles, aquellas que solo las vivencias pueden explicar. Una de ellas es la relación de los lectores con los libros. Esos mismos que, tal vez, se convirtieron en una fuente de sosiego en medio del temor que trajo consigo la pandemia. Y pese a esto, en el 2020 las ventas del sector editorial disminuyeron en un 16.1 %, de acuerdo con cifras dadas por la Cámara Colombiana del Libro. Pero como diría Héctor Lavoe “Todo tiene su final, nada dura para siempre”. Entonces, la recompensa para el libro, sobre todo para el soporte en físico, vino el año pasado.

Las ventas de los libros en el mundo parecen haberse disparado en el 2021, una línea que se ha mantenido este año, según estima Emiro Aristizábal Álvarez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro. El país no ha escapado a este fenómeno. Tanto así que durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022, los asistentes no salieron ahuyentados de Corferias ante la lluvia o las largas filas que debían soportar para comprar libros, o incluso hacerlos firmar. “Yo no puedo entender cómo una persona está dispuesta a hacer una fila durante horas para comprar la entrada, luego otra fila para entrar, luego otra fila para que te firme un autógrafo el autor, otra fila para comprar, todo dentro de la Filbo, y aun así sales con una sonrisa en los labios”, dice Oswaldo Almeida M., director general de Ecuador, Perú y Colombia del Grupo Editorial Océano. Y es que como diría él “la sensación de tener un libro en la mano es única, el olor de un libro nuevo es indescriptible, y es placentero para todos quienes disfrutamos de los libros”.