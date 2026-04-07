La medicina árabe y su respuesta al misterio de la visión (El teatro de la historia)

Estructura del ojo humano en Kitab al-Manazir (Libro de óptica) de Ibn al-Haytham, Alhacén, 1003. Foto: Wikicommons

Uno de los grandes retos de la reciente historiografía de la ciencia ha sido combatir un dominante eurocentrismo que suele presentar el mundo cristiano como el epicentro exclusivo de los grandes logros de la historia del conocimiento humano. Uno de los más notables vacíos de esta empobrecida tradición historiográfica se refiere a la historia de la ciencia en el mundo árabe, la cual, a pesar de tener un papel definitivo en nuestra cultura, ha sido menospreciada o simplemente ignorada. La idea de que el mundo árabe, dominado por los dogmas del...