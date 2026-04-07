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La medicina árabe y su respuesta al misterio de la visión (El teatro de la historia)

Cinco siglos antes de Kepler, Galileo, Descartes y Newton, pensadores árabes dieron las bases para una explicación mecánica de la visión que fue definitiva para la emergencia de la ciencia moderna en Occidente.

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Mauricio Nieto Olarte
Mauricio Nieto Olarte
07 de abril de 2026 - 12:00 a. m.
Estructura del ojo humano en Kitab al-Manazir (Libro de óptica) de Ibn al-Haytham, Alhacén, 1003.
Estructura del ojo humano en Kitab al-Manazir (Libro de óptica) de Ibn al-Haytham, Alhacén, 1003.
Foto: Wikicommons

Uno de los grandes retos de la reciente historiografía de la ciencia ha sido combatir un dominante eurocentrismo que suele presentar el mundo cristiano como el epicentro exclusivo de los grandes logros de la historia del conocimiento humano. Uno de los más notables vacíos de esta empobrecida tradición historiográfica se refiere a la historia de la ciencia en el mundo árabe, la cual, a pesar de tener un papel definitivo en nuestra cultura, ha sido menospreciada o simplemente ignorada. La idea de que el mundo árabe, dominado por los dogmas del...

Mauricio Nieto Olarte

Por Mauricio Nieto Olarte

Mauricio Nieto Olarte es filósofo de la Universidad de los Andes y doctor en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres.
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Medicina árabe

El teatro de la historia

Ibn al-Haytman

Medicina europea

Libro de óptica

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