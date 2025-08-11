La memoria de Guillermo Cano y El Espectador 

Hace cien años nació Guillermo Cano Isaza y por esos días de agosto de 1925, en Colombia, las noticias plasmadas en El Espectador revelaban los coletazos de un debate en el Congreso por la propuesta del senador conservador Guillermo Valencia de revivir la pena de muerte. Lo rebatió el liberal antioqueño Antonio José Restrepo y, en memoria de los editoriales del fundador Fidel Cano contra esa misma figura, sus discursos tuvieron el respaldo del periódico. Entre los ecos de esas ruidosas sesiones legislativas vivió sus primeros días el segundo...