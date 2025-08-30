La memoria literaria frente al mercado de novedades

Fragmento de "Nocturnos y otros sueños", de Fernando Charry Lara, con ilustraciones de Fernando Botero (FCE, 2025). Foto: FCE

Cuando Luis Fernando Charry le contó a su abuelo que quería estudiar literatura, el poeta reaccionó casi que escandalizado: “Ningún escritor serio va a la universidad a estudiar literatura”. Para él, aquello rozaba la aberración. Entonces, el joven le propuso otra opción: psicología. “No, mejor literatura, porque si hay que escoger el mal menor…”, y así terminó por “bendecir” su elección.

Ese nieto, que hoy es escritor, recuerda la desconfianza con la que su abuelo veía el oficio: “Le parecía que el mundo literario era realmente muy miserable,...