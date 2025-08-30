No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
El Magazín Cultural
La memoria literaria frente al mercado de novedades

El mercado editorial colombiano se mueve entre varias realidades. Dos de ellas son las reediciones constantes de ciertos clásicos y largos silencios en torno a otros. Con “Nocturnos y otros sueños”, de Fernando Charry Lara, abrimos el debate sobre aquellos títulos que no solo desaparecen por falta de lectores, sino por decisiones de la industria.

Paula Andrea Baracaldo Barón
Paula Andrea Baracaldo Barón
30 de agosto de 2025 - 09:17 p. m.
Fragmento de "Nocturnos y otros sueños", de Fernando Charry Lara, con ilustraciones de Fernando Botero (FCE, 2025).
Fragmento de "Nocturnos y otros sueños", de Fernando Charry Lara, con ilustraciones de Fernando Botero (FCE, 2025).
Foto: FCE

Cuando Luis Fernando Charry le contó a su abuelo que quería estudiar literatura, el poeta reaccionó casi que escandalizado: “Ningún escritor serio va a la universidad a estudiar literatura”. Para él, aquello rozaba la aberración. Entonces, el joven le propuso otra opción: psicología. “No, mejor literatura, porque si hay que escoger el mal menor…”, y así terminó por “bendecir” su elección.

Ese nieto, que hoy es escritor, recuerda la desconfianza con la que su abuelo veía el oficio: “Le parecía que el mundo literario era realmente muy miserable,...

Comunicadora social y periodista de último semestre de la Universidad Externado de Colombia.@conbdebaracaldopbaracaldo@elespectador.com
