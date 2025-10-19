Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural

La ministra de Cultura francesa se pronunció sobre el robo ocurrido en el Louvre y la vulnerabilidad de los museos

Tras el robo de ocho piezas de la Galería de Apolo en el Museo Louvre en París, Rachida Dati, ministra de Cultura francesa, concedió una entrevista televisiva sobre el tema. Esto fue lo que dijo.

Redacción Cultura
20 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
El Museo Louvre fue la más reciente víctima de un robo en una de sus salas.
El Museo Louvre fue la más reciente víctima de un robo en una de sus salas.
Foto: EFE - ALEX PLAVEVSKI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Museo Louvre estuvo abierto hoy durante apenas treinta minutos, antes de que cuatro personas encapuchadas entraran al edificio para efectuar el robo de ocho piezas de joyería de la Galería de Apolo en el segundo piso del museo.

Con un montacargas con el que simularon estar realizando obras en la plaza François Mitterrand, subieron al segundo piso, entraron por una ventana y en siete minutos sacaron nueve joyas entre coronas, diademas y aretes de las vitrinas de máxima seguridad.

Según testimonios de asistentes al museo, agentes de seguridad les pidieron permanecer en las salas en las que se encontraban al momento del robo y hacia las 10:30 hora local se efectuó la evacuación de todos los asistentes del museo y el cierre de la institución.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, reportó el robo a través de una publicación en X y, posteriormente, se presentó en el museo junto con el ministerio del Interior francés, Laurent Nuñez.

Durante la visita de la ministra, felicitó a los agentes de seguridad por su “compromiso ejemplar de los agentes movilizados tras el robo que ocurrió. Respeto para su reactivación y su profesionalismo”, escribió en X.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron aseguró a través de X: “El robo cometido en el Louvre es un atentado contra un patrimonio que apreciamos porque forma parte de nuestra historia. Recuperaremos las obras y los responsables serán llevados ante la justicia. Se está haciendo todo lo posible, en todas partes, para lograrlo, bajo la dirección de la fiscalía de París. El proyecto Louvre Nouvelle Renaissance, que lanzamos en enero, incluye una mayor seguridad. Garantizará la preservación y protección de lo que constituye nuestra memoria y nuestra cultura”.

En entrevista con el medio francés TF1 Info, la ministra dijo: “El botín es bastante invaluable, son joyas que fueron robadas, los hallazgos están en progreso”. Adicionalmente, afirmó que: “En este momento, la Procuraduría de la República nos acompaña esta mañana para estos hallazgos, por lo que estamos evaluando los daños y la naturaleza del botín robado. Una vez más, no hubo violencia ni pánico, todos fueron evacuados, obviamente, con profesionalismo legal”.

La ministra afirmó que los ladrones son profesionales y que “el crimen organizado hoy en día tiene como objetivo los objetos de arte y los museos, obviamente, se han convertido en objetivos porque Francia, como ya saben, es un país patrimonial, un país con objetos históricos y patrimoniales de gran valor, y por lo tanto, estos museos también se han convertido en el objetivo de estos delincuentes”.

Cabe recordar que recientemente varios museos franceses han sido víctimas de robos. El caso más reciente fue el del Museo Nacional de Historia Natural, del cual fueron robadas varias piezas de oro nativas avaluadas en 600 mil euros.

“El tema de los museos y la vulnerabilidad de los museos es viejo, como ustedes saben, desde hace 40 años no hay interés en asegurar estos grandes museos”, afirmó en la entrevista. “Además, la presidente del Museo del Louvre hace dos años contactó al jefe de policía para una auditoría de seguridad. ¿Por qué? Porque estos museos necesitan adaptarse a las nuevas formas de crimen. Hoy en día, se ha convertido en crimen organizado".

Dati confirmó que la policía emitió hace unos meses una serie de recomendaciones para aumentar la seguridad del museo, las cuales están comenzando a implementarse. “Las medidas de seguridad están integradas en el nuevo gran proyecto para el Museo del Louvre, solicitado por el presidente de la República, quien lo anunció hace unos meses. Hay un plan para el director de seguridad que forma parte de este nuevo gran proyecto. El Presidente de la República ha trabajado para proteger a todos estos importantes operadores culturales, ya sea el Museo Louvre, el Museo de Orsay y está incluida la Ópera de la Bastilla, para la cual también hemos iniciado una reconstrucción porque también contribuye a proteger nuestras grandes joyas culturales”.

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Museo Louvre

Francia

Paría

Rachida Dati

Robo al Museo Louvre

Louvre Heist

Robo de arte

Emmanuel Macron

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.