“La plata de la cultura no debe ser para la burocracia”: ministra Holguín en debate

Fotografía de archivo del 24 de abril de 2026 que muestra a la exsenadora del Centro Democrático Paola Holguín durante un debate de control político en la Comisión II del Senado en Bogotá (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Un mes después del comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, se presentó a un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Durante la sesión, la ministra fue llamada a responder a las preguntas que algunos representantes plantearon sobre la gestión de la cartera cultural en el último mes, los desafíos a los que se enfrenta el ministerio y las acciones que se han puesto en marcha tras el terremoto, entre otros temas.

El representante Mauricio Toro, del...