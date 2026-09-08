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“La plata de la cultura no debe ser para la burocracia”: ministra Holguín en debate

La ministra de las Culturas se presentó hoy a un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en el que habló sobre la gestión de su cartera durante este primer mes de trabajo.

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Redacción Cultura
08 de septiembre de 2026 - 11:27 p. m.
Fotografía de archivo del 24 de abril de 2026 que muestra a la exsenadora del Centro Democrático Paola Holguín durante un debate de control político en la Comisión II del Senado en Bogotá (Colombia).
Fotografía de archivo del 24 de abril de 2026 que muestra a la exsenadora del Centro Democrático Paola Holguín durante un debate de control político en la Comisión II del Senado en Bogotá (Colombia).
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Un mes después del comienzo del gobierno de Abelardo de la Espriella, la ministra de las Culturas, Paola Holguín, se presentó a un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

Durante la sesión, la ministra fue llamada a responder a las preguntas que algunos representantes plantearon sobre la gestión de la cartera cultural en el último mes, los desafíos a los que se enfrenta el ministerio y las acciones que se han puesto en marcha tras el terremoto, entre otros temas.

El representante Mauricio Toro, del...

Por Redacción Cultura

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Guillermo Zarco Locarno(19476)Hace 39 minutos
Esta no sabe de agricultura y mucho menos de cultura , a no ser que sea traqueta
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