“La música es la mejor manera de expresar amor”: Charlie Zaa

¿Cuál es la motivación detrás de su nuevo lanzamiento “Bobo apasionado”?

Este es el segundo sencillo de mi más reciente producción Caja musical. El primero fue Si te vas. Bobo apasionado hace referencia a que todos en algún momento, tanto nosotros los hombres como las mujeres, hemos pasado por una situación o un estado como del que habla el título de esta canción. El primer amor siempre nos lleva a permanecer en un estado como el que se describe.

¿Cómo se puede expresar el amor a través de la música?

La música es la mejor manera de expresarlo, es el lenguaje universal, es la mejor forma de poder decir te amo, te quiero, me haces falta, no me gustó, me dolió, estoy sufriendo.

¿Cuál es la historia detrás de este nuevo sencillo?

Esta canción fue escrita por cuatro personas que viven en Miami, venezolanos que han escrito para muchos artistas de gran reconocimiento. Cuando me la mostraron, a mí me encantó la canción, porque de por sí me sentí identificado primero con el género de bachata. A mí la bachata me encanta, me parece que es la expresión más directa hacia lo que es el amor, porque no solamente puedes dedicar una canción con bonita letra, sino que también la puedes bailar, que se expresa en doble vía. Cuando la escuché me encantó, porque en algún momento viví esa situación, y la hice. Cambié un par de cosas que a mí no me gustaban dentro de la letra, y la hice mía para poderla transmitir al momento de interpretar.

¿Cuáles son las diferencias entre expresar amor a través del baile o de la música?

Una forma es que al momento de estarla bailando la puedes estar cantando. Si no la puedes bailar, te sientas en algún lugar y la dedicas.

¿Cuál es su historia con la bachata?

Por primera vez grabé un álbum de bachatas con el maestro Sergio George, productor de cabecera de Marc Anthony, e hizo muchas otras producciones muy grandes en los diferentes géneros. Eso fue amor a primera vista, cuando pude grabar un álbum completo de bachatas. Me enamoré de ella cuando escuché una canción de Juan Luis Guerra.

¿Cómo se enamoró del bolero?

Desde muy niño escuchaba a Javier Solís y a Pedro Infante. Me encantaban las puestas en escena que tenía Camilo Sesto, que era un bolero más pop. Canciones balada pop, que tenían el mismo tiempo, el bolero con la conga y la percusión. Felipe Pirela y todos estos artistas que de una forma u otra marcaron una época, desde allí empecé a inclinarme hacia lo que era la música romántica en general. Porque independientemente de que la música venga vestida de vals o de bolero o de bachata o cumbia o salsa, si es una canción romántica, va a funcionar igual.

¿Considera que la música puede ser más eficaz que un poema o una obra de arte para demostrar amor?

Sí. Creo que tiene muchas más posibilidades y es mucho más amplia la posibilidad de decir algo a través de la música, que por un medio visual como una obra de arte o un regalo. La música es más trascendental. Por ejemplo, cuando escucho una canción vieja, automáticamente me traslado al pasado. Me acuerdo cuando me desplazaba por mi barrio en mi niñez y en cada una de las rocolas del barrio escuchaba esa canción. Entonces hay mayor recordación y no tienes que estar en la casa para acordarte de ese bonito momento. Es simplemente escuchar la canción y la tienes a la mano.

¿Cómo definiría la palabra romance?

Es un estado en el que en algún momento las personas se encuentran. El romance hacia una persona empieza desde muy temprano en horas de la mañana, es un momento de decir “buenos días” o “te preparé un tinto”. Hay muchas formas de expresar el romance.

¿Cómo ha cambiado su percepción del romance y del amor a partir de la carrera que ha hecho?

Se ha acrecentado más que cualquier otra cosa y ha cambiado para bien, no para mal. De las diferentes culturas que he podido conocer a través de mi carrera y de mis viajes me he enamorado de la forma en como ama la gente de Chile, Argentina, Centroamérica. Me di cuenta de que hay diferentes formas de amar a través de la distancia, aunque no te estén viendo, la gente te ama. Siempre ocupas un lugar especial en el corazón de las personas. Ahora sé que hay diferentes formas de amar.