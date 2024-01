“La música expresa quiénes somos como personas”: Marianne Beate Kielland

La mezzo-soprano Marianne Beate Kielland se formo en la Academia de Música de Noruega. / Cortesía Liv Øvland

En sus conciertos interpretó obras de Edvard Grieg, ¿cuáles fueron los desafíos al enfrentarse a este compositor?

Lo que es realmente especial con el idioma noruego es que, en primer lugar, tenemos diferentes dialectos que son muy fuertes y, especialmente, las canciones de Grieg que interpreté aquí, el ciclo Haugtussa, están escritas en un dialecto especial que hace que las vocales sean todas muy abiertas o muy cerradas, no es como hablamos en inglés o en español. Creo que es importante encontrar la forma correcta de cantar las canciones vocalmente bien, eso es algo en lo que he trabajado. He cantado este programa durante varios años, pero el reto siempre ha sido encontrar una buena manera de hacerlo.

¿Qué hace a Grieg diferente de otros compositores que forman parte del repertorio de ópera?

Grieg utiliza mucha música tradicional noruega en sus canciones, no solo en Haugtussa: uno realmente puede sentir la naturaleza, la gente, el país y sus paisajes. Eso puede que no sea fácil para que el resto del mundo lo entienda, pero para nosotros los noruegos es parte de nuestra identidad y vive en nuestra sangre. Es muy fácil de reconocer este sentido de música en sus composiciones. Eso es lo que nos hace únicos.

¿Qué siente al interpretar esas composiciones?

Es muy diferente entre cada canción, porque sus temas varían entre naturaleza, el mundo, un amor muy feliz o muy trágico, pero siempre he sentido que su música es fuerte en las emociones que transmite. Si es alegría, tristeza o algo en la mitad, es fácil encontrar esa emoción y transmitirla a la audiencia.

¿Qué representa llevar la música de compositores nórdicos a diferentes rincones del mundo?

Creo que es muy importante llevar la música nórdica a eventos como este, porque, claro, algunos de los compositores, como Sibelius y Grieg o el danés Carl Nielsen, tienen cierto reconocimiento, pero hay otros que no son tan conocidos por el público general y considero que es música que vale la pena escuchar y que dice mucho sobre quiénes somos en los países nórdicos. Es maravilloso que podamos traer estas composiciones a lugares con culturas tan diferentes y contar la historia de las personas que las crearon.

¿Qué desafíos hay en interpretar a estos músicos en culturas y climas diferentes?

Es muy interesante cantar estas canciones a una audiencia que no conoce acerca de la tradición noruega o que no tiene referencias sobre la música tradicional nuestra. Fue un gran desafío cantar en mi propio idioma, uno que nadie entendía, pero con buenas traducciones pudimos transmitir el mensaje. Además, en el calor y la atmósfera tan diferentes, intentamos traer el frío de Noruega y las montañas nórdicas. Eso también fue retador.

¿Cómo cree que su interpretación en los conciertos, entre la voz y los instrumentos, nos conectan a pesar de estar separados por miles de kilómetros?

Creo que la música, en general, nos conecta en un sentido profundo. Por ejemplo, cuando la audiencia intenta entender la música que traemos... Eso crea una conexión. Lo que es fantástico de la música es que, sin entender las palabras, aún podemos comprender la música en una experiencia compartida.

¿Tiene algún ritual antes de salir al escenario?

La verdad, no. Trato de ser muy flexible con las cosas y no cerrarme a que, si no hago algo, la presentación saldrá mal. Lo único importante es calentar la voz y concentrarme, tomarme el tiempo para pensar antes de salir al escenario y no salir con hambre.

¿Qué lecciones ha aprendido sobre la vida durante su carrera como cantante de ópera?

La música expresa demasiadas emociones, desde lo más triste hasta lo más alegre. Se habla mucho sobre amor. La música me ha enseñado a estar más conectada con mis emociones y a expresarlas. También he aprendido que son una parte natural de la vida. Pienso que este arte nos ayuda a expresar quiénes somos como personas.