El Magazín Cultural
“La música llanera siempre ha tenido un papel narrativo”: Raúl Numerao

En el marco del 14º Festival de Literatura de Bogotá, cuyo lema es “Ma Bangaña: Oralitura y Tradición Oral”, la voz vuelve a ser protagonista. Y pocas voces encarnan con tanta fuerza esa unión entre canto, memoria y territorio como la de Raúl Numerao González, cantor tolimense que encontró en el joropo su identidad artística.

Maria Paula Valdés
31 de octubre de 2025 - 11:15 p. m.
El Festival de Literatura de Bogotá, con 13 versiones realizadas, es un evento masivo y gratuito organizado por la Fundación Fahrenheit 451
Foto: Cortesía

Numerao ha hecho de su voz no solo un instrumento musical, sino un puente vivo hacia las tradiciones campesinas y llaneras de Colombia. Su carrera reúne hitos memorables como la participación con la Filarmónica en Somos Música, la conquista de cuatro títulos en el Festival Internacional del Joropo y el Cimarrón de Oro en 1989, que avalan su liderazgo en el género.

Su trayectoria recorre escenarios populares, agrupaciones emblemáticas como Nueva Cultura y Cimarrón, y festivales nacionales e internacionales donde su interpretación ha...

