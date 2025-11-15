Logo El Espectador
Espiritualidad y música: arranca la gira “Colombia es música sacra” en Santa Marta

La ciudad del Magdalena se convertirá en el punto de partida para este encuentro entre religión, turismo y cultura.

Redacción Cultura
15 de noviembre de 2025 - 08:38 p. m.
El evento de apertura se realizará a las 8:00 p.m. y la Catedral Basílica de Santa Marta será el punto de encuentro para el concierto “Ave María”, en el que participarán la soprano Laura Gómez (fotografía) y el pianista Daniel Aguirre.
El evento de apertura se realizará a las 8:00 p.m. y la Catedral Basílica de Santa Marta será el punto de encuentro para el concierto “Ave María”, en el que participarán la soprano Laura Gómez (fotografía) y el pianista Daniel Aguirre.
Foto: Festival Internacional de Música Sacra
Este 15 de noviembre, el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá dará inicio a la cuarta edición de su encuentro nacional “Colombia es Música Sacra” en Santa Marta. Esta gira se extenderá hasta el 20 de diciembre y llegará a seis departamentos del país: Santa Marta (Magdalena), Zapatoca (Santander), Valle del Sibundoy (Putumayo), San Andrés de Tumaco (Nariño), Isla de San Andrés (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y Jardín (Antioquia).

Con 20 actividades programadas, los asistentes podrán disfrutar de conciertos, talleres y visitas guiadas durante estas semanas.

La gira, organizada por la Corporación Cultural InterColombia y cofinanciada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por medio del FONTUR, se muestra como una oportunidad de reencontrarse con el territorio a través de la música sagrada.

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, afirmó que: “El turismo también es un camino espiritual, un espacio donde Colombia se reconoce, sana sus memorias y fortalece sus vínculos comunitarios”.

El Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá se fundó en el 2012, en homenaje a los 50 años del Concilio Vaticano II y, a partir de la cultura, pretende convertirse en un espacio de paz y esperanza para el país.

Como expresó Marianna Piotrowska, directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá: “Llevar la música sacra a distintas regiones es reafirmar que Colombia es un país de fe y de reconciliación. Cada territorio tiene una sonoridad que merece ser escuchada, apreciada y resaltada”.

El evento de apertura se realizará a las 8:00 p.m. y la Catedral Basílica de Santa Marta será el punto de encuentro para el concierto “Ave María”, en el que participarán la soprano Laura Gómez y el pianista Daniel Aguirre.

Además, este acto de inauguración se presenta como un homenaje a los 500 años de la fundación de la ciudad. A partir de ahí, la gira empezará su recorrido por los otros cinco departamentos, cumpliendo con su propósito de conectar con las comunidades a través de la música y la espiritualidad.

La segunda presentación será el 22 de noviembre en Zapatoca y estará a cargo del Ensamble Barroco de Bogotá. Luego la gira continuará el 29 de noviembre en Sibundoy, donde el público podrá escuchar a los músicos Sebastián Kahansy, Mestizo Sánchez, Juan David Cortés y Mauricio Arias.

Las últimas dos paradas antes de la clausura serán el 6 de diciembre en Tumaco, junto al grupo Sonar del Río, y el 13 de diciembre en la Isla de San Andrés, donde estarán la soprano Julia Martínez Reid y el pianista Ricardo Newball.

Por último, el concierto de cierre tendrá lugar el 20 de diciembre a las 7:00 p.m. en Jardín, Antioquia. Ese día, la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción estará lista para recibir a los asistentes que quieran deleitarse con el concierto “Fantasía en Navidad”. Esta interpretación será realizada por la Banda Sinfónica Nacional de Colombia y contará con la dirección de Christiam Camilo Malagón Tenza. Todos los eventos tendrán entrada libre hasta completar aforo.

El público no podrá perderse la programación de la gira y, a partir de estos encuentros, la música sacra se reivindica como un puente entre la espiritualidad y la construcción de paz y cultura en el territorio.

Por Redacción Cultura

