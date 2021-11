La novela como un antídoto de la soledad

Edición conmemorativa de "Cien años de soledad". La primera edición se publicó en 1967.

En El desacuerdo, Jacques Rancière plantea lo político como un espacio de litigio: como el encuentro en el que dos o más partes pueden expresar sus diferencias y les ejercen frente. Entendiendo lo político como algo que excede el ejercicio del poder, es que podría revelarse a qué se refiere García Márquez con la soledad, al decir que su obra es el libro de la soledad, y por qué esta no sólo se relaciona con lo que atañe a lo estatal. Si se parte de que lo político es el lugar en el que se entabla el desacuerdo, esto supone la coexistencia, el previo reconocimiento recíproco entre una y otra parte para que, mediante la palabra, se dé el litigio. Cuando no se reconoce al otro por cuanto sí, es que tiene la lugar la soledad: como el centro gubernamental que no había determinado a Macondo o como José Arcadio Buendía fue apartado del resto de la casa cuando se le consideró loco.

Por poner otro ejemplo, la peste del insomnio comenzó con Rebeca, aquella niña que llegó a Macondo sin un origen claro, sin una memoria que Úrsula o José Arcadio Buendía -las autoridades- reconocieran. Fue Visitación quien notó la peste: “reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado, a ella y a su hermano a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. La peste del insomnio” (García Márquez). El insomnio había llevado a Visitación al desarraigo, el desarraigo de su tierra y un desarraigo psíquico también: “«Si no volvemos a dormir, mejor», decía José Arcadio Buendía, de buen humor. «Así nos rendirá más la vida». Pero la india les explicó que lo más temible de la enfermedad del insomnio no ea la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido”. Tal y como lo anunció Visitación, en Macondo se fueron olvidando los nombres de las cosas al punto que hubo que marcarlas anotando también su utilidad. Sin embargo, esta nueva realidad se disolvió cuando “olvidaron los valores de la letra escrita” (García 60), con lo que se evidencia una relación entre escritura, olvido, muerte y soledad.