La obra ‘Lluvia constante’ llega al auditorio Sonia Fajardo Forero

Cuando se estrenó en Broadway, en el Schoenfeld Theatre, 'Lluvia constante' rompió el récord de espectadores semanales para una obra teatral no musical. Foto: Cortesía Fundación Universitr

Lluvia constante llega a las tablas el próximo 17 de febrero, protagonizada por Tiberio Cruz y Rafael Rubio. En la obra, interpretan a dos policías cuya relación de amistad es puesta a prueba tras una situación inesperada. Los días de lluvia no cesan y los recuerdos de los protagonistas sobre lo sucedido no concuerdan.

La puesta en escena trata las grandes temáticas de la familia, la amistad, la lealtad y el honor. “Lluvia Constante es especialmente una obra sobre la amistad y mantiene al público tratando de descifrar dónde reside realmente la culpa hasta la última línea”, dice Juan Fisher, su director.

Lluvia constante es una pieza teatral escrita por Keith Huff, productor de Mad Men y House of Cards, y fue producida originalmente en 2006 en Nueva York (New York Stage and Films Powerhouse Theater), y entre 2007 y 2008 en Chicago (Chicago Dramatists y el Royal George Theatre). En el 2010, se estrenó en Broadway, protagonizada por Hugh Jackman y Daniel Craig.

La obra se presentará de todos los jueves, viernes y sábados en el auditorio Sonia Fajardo Forero, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.