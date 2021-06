La palabra en el olvido (Reseña)

Los ejércitos, de Evelio Rosero, transcurre en un pueblo que es territorio de disputa entre paramilitares, guerrilla y ejército: “–Cuidado profesor, no sabemos aún en manos de quién quedó el pueblo. –Sean quienes sean, las mismas manos”. Los acontecimientos se narran centrados en un hombre viejo que padece por su salud. Se llama Ismael. La vida del viejo se corresponde con la realidad del pueblo a través de temas como la memoria, el espacio, el olvido. “Tampoco quiero usar ningún bastón; no voy donde el médico Orduz porque estoy seguro de que me recetaría un bastón, y yo, desde que era niño, asocié ese artefacto con la muerte: el primer muerto que vi, de niño, fue mi abuelo, recostado contra el aguacate de su casa, gacha la cabeza, el sombrero de paja cubriendo la mitad de su rostro, y un bastón de palo de guayacán entre las rodillas, las tiesas manos amarrando la empuñadura”. El viejo hace asociaciones entre su memoria de la infancia y la muerte, a través de un cuerpo que, como él, necesitaba un bastón y pese a que lo tuvo, murió; pareciera que el viejo rechaza el bastón buscando alejarse de la muerte, estar en una orilla lejana del olvido y la nada.